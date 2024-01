We wtorek prezydent Andrzej Duda poinformował o zastosowaniu prawa łaski wobec byłych szefów CBA Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Wieczorem politycy wyszli na wolność.

Tymczasem w nocy na siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ul. Nowogrodzkiej 84/86 w Warszawie pojawił się napis godzący w ułaskawionych i samego prezydenta.

"Duda, Kamiński, Wąsik - jesteście gnidami" - te słowa zostały wypisane sprayem na fasadzie budynku.

Napis przed południem został zamalowany czarną farbą.

Policja została poinformowana o incydencie przez administratora nieruchomości. Zebrane materiały zostaną przekazane do prokuratury.

- Policjanci na miejscu wykonali oględziny oraz czynności mające m.in na celu ustalenie czy miejsce zdarzenia jest objęte monitoringiem oraz ustalenie ewentualnych świadków - powiedział PAP oficer prasowy III Komendy Rejonowej Policji w Warszawie sierż. szt. Jakub Pacyniak.

Duda ułaskawił Kamińskiego i Wąsika

We wtorek prokurator generalny przesłał do prezydenta akta ws. ułaskawienia byłych szefów CBA. "Do akt załączony został wniosek o nieskorzystanie z prawa łaski wraz ze stanowiskiem prokuratora generalnego" - podkreślono w komunikacie resortu sprawiedliwości.

- Nie mniej ta opinia jest, procedura została dopełniona - skomentował prezydent podczas swojego wtorkowego oświadczenia.

ZOBACZ: Maciej Wąsik: Dziękuję wszystkim tym, którzy się o nas upominali

- Postanowienie w przedmiocie prawa łaski zostało wydane. Panowie są ułaskawieni, potwierdzam to z całą mocą. Apeluję do prokuratora generalnego o natychmiastowe procedowanie w tej sprawie dalej, apeluję o natychmiastowe zwolnienie obydwu panów ministrów z zakładu karnego. Wystąpiłem o przesłanie akt i opinii do pana prokuratura generalnego. Opinia ta dzisiaj, po prawie dwóch tygodniach została do mnie dostarczona - poinformowała głowa państwa.

Sprawa Kamińskiego i Wąsika. Zostali skazani za przekroczenie uprawnień

Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński zostali 11 stycznia osobno przewiezieni do zakładów karnych w Przytułach Starych koło Ostrołęki i do Aresztu Śledczego w Radomiu w związku z prawomocnym skazaniem polityków przed Sąd Okręgowy w Warszawie 20 grudnia 2023 roku na dwa lata pozbawienia wolności za przekroczenie uprawień w działaniach operacyjnych w tzw. aferze gruntowej.

ZOBACZ: Małgorzata Paprocka: Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik spotkają się z prezydentem

Politycy PiS zostali już raz ułaskawieni przez prezydenta w listopadzie 2015 roku. W czerwcu 2023 roku Sąd Najwyższy w Izbie Karnej uchylił umorzenie sprawy b. szefów CBA dokonane jeszcze w marcu 2016 r. przez Sąd Okręgowy w Warszawie w związku z zastosowanym przez prezydenta Andrzeja Dudę.

