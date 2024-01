Pierwsza waloryzacja świadczenia z 500 plus do 800 plus odbyła się w dużej mierze automatycznie. Osoby korzystające z tej formy wsparcia nie musiały składać żadnych dodatkowych dokumentów ani wniosków. Była to jednak sytuacja jednorazowa. Wracają wnioski. Gdzie i do kiedy trzeba je wypełnić?