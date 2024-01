Ten rok będzie nieco lepszy dla rodziców siedmiu milionów dzieci w Polsce, ponieważ 500 plus, zamienia się w 800 plus. Na konta niektórych osób mogły już wpłynąć większe wpłaty, ponieważ Zakład Ubezpieczeń Społecznych pierwsze przelewy wysłał w piątek.

- W przyszłym tygodniu ZUS wypłaci dwa miliony świadczeń w wysokości 800 zł. To jest na 1 mld 700 mln złotych - przekazał w rozmowie z Polsat News rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Wypłata "800 plus". Uwaga na oszustów

Warto podkreślić, że wyższe świadczenia w ramach programu będą wypłacane automatycznie. W sieci pojawili się już oszuści, którzy namawiają do wypełniania wniosków. ZUS apeluje, aby je ignorować.

ZOBACZ: Ile wyniesie płaca minimalna w 2024 roku? Przed nami dwie podwyżki wynagrodzenia

- Świadczeniobiorcy nie muszą robić absolutnie nic, nie muszą wypełniać żadnych wniosków, jeżeli to świadczenie jest im przyznane, dostanę wyższą kwotę - podkreślała Beata Kopczyńska, rzeczniczka ZUS w Chorzowie.

WIDEO: 800 plus i dodatek dla osób z niepełnosprawnością. Co się zmieni w nowym roku? Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Oznacza to, że koszt świadczenia "500 plus" to dodatkowe 24 miliardy złotych. W sumie program urósł do 70 miliardów złotych rocznie.

Świadczenie wspierające - jakie warunki przyznania?

Zmieniają się też przepisy dotyczące pomocy niepełnosprawnym. W życie wchodzi nowa forma pomocy - świadczenie wspierające. Będzie ono wynosić od 636 zł do blisko 3,5 tys. zł miesięcznie w zależności od stopnia niepełnosprawności.

ZOBACZ: Koniec 13 i 14 emerytury? Pojawił się dość ciekawy pomysł

Wnioski przyjmują wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Należy jednak pamiętać, że w przypadku przyznania tego świadczenia zasiłki straci opiekun osoby z niepełnosprawnością. Co więcej, nowe świadczenie przeznaczone jest tylko dla osób dorosłych.