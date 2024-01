Jak podkreśla GIS suplementy diety nie leczą ani nie zapobiegają chorobom. Służą uzupełnieniu diety w składniki odżywcze, w przypadku ich niedoboru.

Lek bez recepty, a suplement diety. GIS wskazuje różnice

W aptekach dostępne są zarówno leki bez recepty, jak i suplementy diety. Inspektorat wskazuje, na co należy zwrócić uwagę, aby odróżnić je od siebie. Na opakowaniu leku bez recepty widnieje numer pozwolenia na dopuszczenie go do obrotu. Z kolei na opakowaniu suplementu diety musi być wyraźnie napisane, że jest to suplement diety. Nie znajdziemy tam również wspomnianego numeru.

Ponadto, producent suplementu diety musi podać nazwę kategorii substancji odżywczych, substancji charakteryzujących produkt lub wskazać ich charakter. Konieczne jest też przekazanie informacji o zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia i zamieszczenie ostrzeżenia o jej nieprzekraczaniu tej dawki.

Co więcej, konieczne jest zamieszczenie stwierdzenia, że suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamienniki zróżnicowanej diety i powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci. Producent nie może również sugerować, że suplement diety zapobiega chorobom lub je leczy.

Uwaga na reklamy

Główny Inspektorat Sanitarny zwraca też uwagę, że nie istnieje jeden uniwersalny suplement diety dla wszystkich. "Należy być sceptycznym wobec źródeł, które przedstawiają informacje w oparciu o twierdzenia kilku osób o 'cudownych' właściwościach leczniczych suplementów diety" - przestrzega organ.

Powinno się też zachować szczególną ostrożność wobec produktów dostępnych w sprzedaży internetowej reklamowanych jako "panaceum na choroby, złe samopoczucie czy produkt pozwalający szybko schudnąć".

Suplementy diety mogą pomoc w uzupełnieniu niezbędnych witamin, lecz niektóre z nich nie powinny być stosowane przez kobiety w ciąży, karmiące, dzieci, osoby starsze czy osoby przyjmujące leki. Dlatego też ich stosowanie należy skonsultować z lekarzem lub farmaceutą, którzy ocenią czy taki preparat jest właściwy dla danej osoby, biorąc pod uwagę, m.in. stan jej zdrowia, a także przyjmowane leki.