O 642 zł - do 4242 zł - wrośnie pierwszego stycznia płaca minimalna w Polsce. Dotychczas było to 3600 zł brutto. Na tym jednak nie koniec zmian zaplanowanych w 2024 r. Pierwszego lipca wrośnie ponownie do 4300 zł. Razem z płacą minimalną zmieni się także minimalna stawka godzinowa przy umowie o zlecenie i dodatek za pracę w nocy.