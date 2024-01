Posłowie przyjęli we wtorkowy wieczór ustawę okołobudżetową na 2024 rok. Projekt zakłada 30-proc. podwyżki dla nauczycieli i dodatkowe 3 mld zł na onkologię i psychologię dziecięcą.

Za uchwaleniem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, czyli tzw. ustawy okołobudżetowej, głosowało 408 posłów, przeciw było 15 posłów, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Nowy projekt został przygotowany przez rząd po tym, jak prezydent Andrzej Duda zawetował uchwaloną przez Sejm ustawę okołobudżetową na rok 2024 z uwagi na zapisy o przekazaniu łącznie blisko 3 mld zł mediom publicznym.

W dokumencie pojawił się zapisy dotyczące podwyżek dla nauczycieli - początkujący uzyskają 33-proc. podwyżki, co pozwoli na podniesienie ich płac o 1,5 tys. zł.

Tusk o podwyżkach dla nauczycieli: Żadne gry prezydenta tego nie zmienią

W projekcie ustawy okołobudżetowej zapisano także, że budżet przejmie całą podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli przedszkolnych, mimo że według przepisów wypłata wynagrodzeń dla tej grupy pedagogów to zadanie własne samorządów. Projekt zakłada też przywrócenie tzw. subwencji rozwojowej dla samorządów, na realizację której w budżecie zapisano 3,2 mld zł.

- W ustawie zapewniamy, że ci, którzy czekali na pieniądze, a więc m.in. nauczyciele, dostaną wszystko, co trzeba. Zapłacimy wstecz od 1 stycznia, wszystkie podwyżki będą obowiązywały. I żadne gry pana prezydenta tego nie zmienią. Chyba, że pod presją Kaczyńskiego postanowił wetować wszystko bez wyjątku i stać się narzędziem destrukcji państwa - mówił pod koniec roku premier Donald Tusk.

ZOBACZ: Andrzej Duda ogłasza weto ustawy okołobudżetowej. "Nie może być na to zgody"

Prezydent reaguje na nową ustawę. "Wspaniała wiadomość"

Ustawa okołobudżetowa na 2024 roku przewiduje także przekazanie NFZ papierów skarbowych o wartości do 3 mld zł z przeznaczeniem na onkologię i psychologię dziecięcą.

"Po moim wecie, w nowym projekcie rządowej ustawy okołobudżetowej, nagle znalazły się 3 mld zł na leczenie ciężko chorych dzieci. To wspaniała wiadomość! Można było tak od razu!" - napisał na platformie X prezydent Andrzej Duda, która wcześniejszy projekt z zapisami na TVP zawetował.

W ustawie także przekazanie obligacji skarbowych na rzecz uczelni wyższych w kwocie blisko 2,2 mld zł, Funduszowi Reprywatyzacji do kwoty 10 mld zł.

Poza tym PKP Polskie Linie Kolejowe mogą liczyć na przekazanie obligacji do kwoty 1,3 mld zł, zaś minister ds. informatyzacji może otrzymać obligacje w kwocie do 3,5 mld zł na wsparcie inwestycji półprzewodnikowych, a spółki górnicze mogą otrzymać obligacje o wartości do 7 mld zł.

Ustawa okołobudżetowa ma wejść w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od 1 stycznia 2024 r.