Według przedstawicieli Sojuszu Północnoatlantyckiego jednym z głównych zadań manewrów jest przekonanie kremlowskich elit, że zjednoczone siły NATO są w stanie obronić całe swoje terytorium w przypadku militarnego zagrożenia.

Najwyższy dowódca NATO Chris Cavali potwierdził, że manewry trwać będą od 22 stycznia, aż do końca maja.

"Steadfast Defender 2024 zademonstruje zdolność NATO do szybkiego rozmieszczenia sił z Ameryki Północnej i innych części sojuszu w celu wzmocnienia obronności Europy" - napisano w komunikacie.

Ćwiczenia wojskowe w wielu miejscach Europy

Jak przekonują przedstawiciele Sojuszu, manewry będą podzielone według specjalnie przygotowanych "planów regionalnych". Ich scenariusze opierać się będą na dokumentach obronnych, które zostały opracowane przez wojskowych. Głównym ich elementem jest szybka reakcja na atak ze strony Federacji Rosyjskiej.

W oficjalnych komunikatach nie pada określenie "Rosja" a fikcyjne państwo "Occasus" jednak eksperci nie mają wątpliwości, patrząc na zapowiedziane praktyki działań, że zadania skonstruowane są w taki sposób, aby zasymulować scenariusz ataku ze strony Rosji na jedno z państw Sojuszu, prowokując w ten sposób III wojnę światową.

Według danych opublikowanych przez NATO w ćwiczeniach udział weźmie ponad 50 okrętów, od lotniskowców po niszczyciele, 80 myśliwców, helikoptery i drony, co najmniej 1100 wozów bojowych, w tym 133 czołgów i 533 bojowych wozów piechoty.

W manewrach udział weźmie około 90 tysięcy żołnierzy, co oznacza, że będą to największe ćwiczenia od 1988 roku. Wówczas to NATO realizowało projekt "Reforger", w który zaangażowano 125 tysięcy wojskowych.

Steadfast Defender 2024. Polska ważnym elementem ćwiczeń

Realizując działania wspomnianych "planów regionalnych", które zatwierdzone zostały na szczycie w Wilnie w 2023 roku, zapowiedziano, ze szczegółowy nacisk położony zostanie na rozmieszczenie sił szybkiego reagowania w Polsce na wschodniej flance Sojuszu.

W przypadku naszego kraju mowa jednak o drugiej części ćwiczeń, czyli najprawdopodobniej okolicach kwietnia i maja.

Innymi ważnymi lokalizacjami, gdzie odbędą się manewry będą państwa bałtyckie, które postrzegane są jako najbardziej zagrożone potencjalnym atakiem ze strony Rosji.