Amerykańscy politycy od dłuższego czasu nie mogą dojść do porozumienia w sprawie nowego pakietu pomocy wojskowej dla Ukrainy. Szef MSZ Kijowa powiedział, że jego kraj się nie podda, a "jeśli zabraknie im broni, to będą walczyć łopatami", ponieważ "stawką jest istnienie państwa". Odniósł się również do zarzutów dotyczących amerykańskiego sprzętu i korupcji.

Według zapowiedzi, Stany Zjednoczone miały przekazać stronie ukraińskiej kolejny pakiet pomocy o wartości 60 miliardów dolarów. W połowie grudnia 2023 roku rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby mówił, że pakiet zostanie ogłoszony jeszcze przed końcem roku, ale tak się nie stało.

Amerykańscy politycy od dłuższego czasu nie mogą w tej kwestii dojść do porozumienia. Ponadto wspomniany pakiet ma być ostatnim wsparciem ze strony USA, ponieważ jak wyjaśniono "administracja nie będzie już miała więcej funduszy na uzupełnianie swojego arsenału".

Szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba porównuje Putina do Hitlera

Szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba udzielił wywiadu ABC News, gdzie m.in. wyjaśnił, że Stany Zjednoczone nie powinny zastanawiać się nad przyznaniem Kijowowi dodatkowej pomocy, ponieważ pokonanie Rosji na Ukrainie zminimalizowałoby ryzyko bezpośredniej konfrontacji militarnej NATO z Moskwą.

- Koszt posprzątania bałaganu na świecie, do którego doszłoby w przypadku porażki Ukrainy, będzie znacznie, znacznie większy od jakichkolwiek kosztów wspierania (Ukrainy - red.) - powiedział w poniedziałek wieczorem podczas wywiadu.

ZOBACZ: Wojna w Ukrainie. Negocjacje z Rosją? Dmytro Kułeba: Odbyło się 200 rund

Polityk wykluczył jakiekolwiek negocjacje z Władimirem Putinem. Wspomniał, że ewentualne rozmowy z Kremlem mogłyby się odbyć dopiero po zmianie sytuacji na froncie, gdzie Ukraina odzyskałaby kontrolę nad znaczą część terenów. Jednocześnie zaprzeczył, by to Rosja przejęła inicjatywę na polu walki. Podczas rozmowy porównał Putina do Hitlera.

- Hitler też przez wiele lat wyglądał na bardzo silnego i wszyscy wiemy, jak to się skończyło - zauważył szef MSZ Ukrainy.

"Jeśli zabraknie broni, będziemy walczyć łopatami"

Kułeba zaprzeczył również doniesieniom, jakoby pomoc, która dociera z USA nie była w pełni wykorzystywana ze względu na korupcję

- Wszystko, co nam ofiarujecie zostanie wykorzystane najlepiej, jak się da, żeby zakończyć wojnę zwycięstwem tak szybko, jak to możliwe. Każda rosyjska próba dezinformowania świata o rzekomym przekazaniu lub nielegalnym handlu amerykańską bronią do innych części świata jest fikcją. Dlatego nie wierzcie w fake newsy, wierzcie w Ukrainę - powiedział polityk.

- Nawet jeśli zabraknie nam broni, będziemy walczyć łopatami – powiedział podczas wywiadu w stolicy Ukrainy. – Bo stawką dla Ukrainy jest istnienie tego narodu - dodał.

Warto dodać, że różnego rodzaju śledztwa prowadzone przez stronę amerykańską oraz instytucje UE, nie udowodniły wykorzystywania przez Kijów zachodniej pomocy wojskowej w sposób niezgodny z prawem.