- Chcę jasno i wyraźnie powiedzieć - nie widzę możliwości na przedterminowe wybory - oświadczył podczas spotkania z dziennikarzami w Davos Andrzej Duda. Prezydent odniósł się również do kwestii ustawy budżetowej.

Andrzej Duda spotkał się w czwartek z polskimi dziennikarzami podczas Forum Ekonomicznego w Davos. Podczas rozmowy prezydent przypomniał, że rano w Davos odbyła się debata na temat sytuacji w Ukrainie i przyszłości tego kraju, w której wzięli udział europejscy politycy.

Poinformował również, że później miał szereg spotkań bilateralnych i wywiadów dla mediów zagranicznych.

- Spotkałem się między innymi z prezydent Szwajcarii, (...) rozmawiałem również premierem Mołdawii, (...) miałem tak że spotkanie z prezydentem Singapuru - wyjaśnił.

Andrzej Duda przekazał również, że rozmawiał z przedstawicielami funduszy z Bliskiego Wschodu na temat inwestycji w Polsce i na obszarze Trójmorza.

Prezydent o ustawie budżetowej

Podczas briefingu Duda był pytany o to, co zrobi z ustawą budżetową. Według medialnych doniesień jedną z rozpatrywanych przez prezydenta opcji ma być skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego.

- Ustawa budżetowa, to jest przede wszystkim odpowiedzialność rządu - odpowiedział. - Prezydent może jedynie rozpatrywać kwestię zgodności budżetu z Konstytucją, jak również procedury w której ten budżet zostanie przyjęty - dodał.

- Ja mam nadzieję, że będę mógł spokojnie podpisać ustawę budżetową. Tego bym chciał, żeby rząd mógł odpowiedzialnie realizować budżet, żeby rozwój Polski i normalne funkcjonowanie naszego państwa, naszej gospodarki, było zapewnione - dodał.

- Gdy ustawa budżetowa trafi na moje biurko będzie poddana pełnej analizie od strony konstytucyjnej. To będzie jedyny aspekt w jakim będziemy ją oceniali - podkreślił.

Andrzej Duda o przedterminowych wyborach

Następnie prezydent odniósł się do sprawy przedterminowych wyborów. - Słyszę jakieś spekulacje dotyczące tego tematu. Ja w ogóle nie widzę takiej możliwości - powiedział.

- Nawet skierowanie budżetu do TK absolutnie nie powoduje żadnych przedterminowych wyborów - zaznaczył.

- Jestem tutaj spokojny. Mam nadzieje, ze będę mógł ten budżet podpisać, pozostaje tylko kwestia zgodności z Konstytucją. Owszem, mamy w ostatnim czasie szereg przypadków, kiedy przedstawiciele rządu naruszyli Konstytucję, nawet w sposób drastyczny - stwierdził.

Jako przykłady takiego działania Andrzej Duda wymienił ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza oraz ministra sprawiedliwości Adama Bodnara.

- Ale mam nadzieję, że w przypadku budżetu do żadnych naruszeń Konstytucji nie dochodzi i nie będzie dochodziło i będę mógł ten budżet spokojnie podpisać - podsumował.

dk / Polsatnews.pl