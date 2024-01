Przebywający na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos prezydent Andrzej Duda spotkał się w środę z Věrą Jourovą.

Po spotkaniu reporterowi Polsat News udało się porozmawiać z wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej. Jak przekazała, spotkanie z prezydentem Dudą odbyło się na jej prośbę. Pytała m.in. o to, czy Polska nadal będzie wspierać Ukrainę.

- Głos Polski w sprawie Ukrainy musi być słyszalny - powiedziała wiceprzewodnicząca KE. - UE będzie kontynuować pomoc. Prezydent zapewnił, że zrobi co w jego mocy, by pomagać Ukrainie - zaznaczyła.

Reporter zapytał wiceprzewodniczącą o środki dla Polski z KPO.

- W tej chwili po stronie Polski leży zaproponowanie działań, które odblokują te środki. Warunek jest jasny. Rozmawiałam o tym z Adamem Bodnarem. Powiedział, że przygotowuje w tej chwili szereg działań, zarówno w charakterze legislacyjnym, jak i nielegislacyjnym. Jeszcze nie miałam okazji się im przyjrzeć - zaznaczyła Jourova.

Vera Jourova o sprawie skazanych polityków PiS

- Prezydent Andrzej Duda wyjaśnił mi swoje stanowisko w sprawie zmian w mediach publicznych - przekazała Vera Jourova. Rozmawiała ona z prezydentem także o sprawie polityków PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

- Komisja Europejska nie reaguje na tę indywidualną sprawę - powiedziała Polsat News Vera Jourova.

Z kolei Andrzej Duda pytany o tę kwestię tego samego dnia podczas konferencji prasowej stwierdził: - Dziwię się, że Komisja Europejska nie reaguje na rażące naruszenia praworządności w Polsce.

- Dzisiaj otrzymałem informację od małżonki pana ministra Mariusza Kamińskiego (Barbary Kamińskiej - red.), że wobec pana ministra Kamińskiego został wydany nakaz sądu, aby był przymusowo dokarmiany, albowiem stan zdrowia, w którym się znalazł, zaczyna zagrażać jego życiu i zdrowiu. Sąd nakazał przymusowe dokarmianie go - powiedział prezydent.

Andrzej Duda zaapelował do Adama Bodnara: - Przypominam panu prokuratorowi generalnemu, że jest byłym Rzecznikiem Praw Obywatelskich, że przez lata był związany jako wiceprezes, także z Helsińską Fundacja Praw Człowieka - że to jest sytuacja człowieka. Człowieka, który służył swojemu państwu z pełnym oddaniem i który czuje się głęboko skrzywdzony tym, co dzisiaj organy polskiego państwa - myślę o polskich sądach - z nim czynią, osadzając go w więzieniu.

Prezydent powiedział, że Mariusz Kamiński właśnie dlatego podjął strajk głodowy. Jak dodał, polityk znajduje się "rzeczywiście w bardzo złym stanie zdrowia".

