Sejm przyjął w czwartek projekt ustawy budżetowej na 2024 rok. Za głosowało 240 posłów, przeciwko 191, wstrzymało się 3. W przyszłym tygodniu budżetem zajmie się Senat, a następnie ustawa zostanie przedłożona do podpisu prezydenta. Po głosowaniu do wyniku odniósł się Donald Tusk. - Budżet Morawieckiego wymagał korekt i zmian (...), ale udało się. Dla mnie to ogromna satysfakcja - powiedział.