- Zdecydowałem na prośbę żon Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, że wszczynam postępowanie ułaskawieniowe. Będzie się odbywać w trybie prezydenckim - oświadczył po godzinie 15 Andrzej Duda. Wcześniej Kancelaria Prezydenta poinformowała, że doszło do spotkania z Romualdą Wąsik i Barbarą Kamińską. Chwilę po oświadczeniu do sprawy odniósł się prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Po godzinie 15 prezydent wygłosił oświadczenie. Wcześniej KPRP informowała, że Andrzej Duda spotkał się z żonami Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika - Barbarą Kamińską i Romualdą Wąsik.

Andrzej Duda chce ułaskawić Wąsika i Kamińskiego

- Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są pierwszymi od 1989 roku więźniami politycznymi, nie mam co do tego wątpliwości - zaczął prezydent. Stwierdził, że "są to osoby, które ścigały przestępców, a to może nie podobać się wielu osobom, które pełnią dziś eksponowane funkcje".

- Ta sytuacja jest dla mnie trudna ze strony prawnej i osobistej. Panów znam dobrze, pana Kamińskiego od 18 lat, z którym miałam zaszczyt i przyjemność pracować - śmiało mogę powiedzieć, że jest moim przyjacielem, jest to człowiek krystaliczny, godny zaufania - mówił Duda. Podkreślił też, że - jego zdaniem - Wąsik i Kamiński nadal są posłami.

ZOBACZ: Nie będzie ponownego ułaskawienia polityków PiS. "Prezydent Andrzej Duda się nie ugnie"

Prezydent powiedział, że żony polityków poprosiły go o pomoc. - Zdecydowałem na prośbę żon Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, że wszczynam postępowanie ułaskawieniowe. To będzie postępowanie w trybie prezydenckim - powiedział, tłumacząc, że to oznacza, że swoje pierwsze kroki w związku z tą decyzją kieruje do Prokuratora Generalnego, bo taka jest procedura i Prokurator Generalny musi odnieść się do decyzji ws. ułaskawienia. - Prokurator ma pełne pole w kwestii decyzji, ale bardzo go proszę o to, by zwolnić posłów - dodał Duda.

- O to wnioskuję także do Prokuratora Generalnego expressis verbis, aby panowie zostali w natychmiastowym trybie przez Prokuratora Generalnego - bo jest to tylko i wyłącznie w tym momencie jego decyzja, ma pełne pole ku takiej decyzji - aby zostali natychmiast przez niego zwolnieni. Mam nadzieję, że prokuratur Adam Bodnar pochyli się nad tym wnioskiem szybko, zgodny z interesem Polski, najlepiej pojętym - podsumowała głowa państwa.

20 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał Kamińskiego i Wąsika prawomocnie na dwa lata pozbawienia wolności.

Prezes PiS komentuje ruch prezydenta

Po oświadczeniu prezydenta do sprawy odniósł się pytany o nią przez dziennikarzy prezes PiS Jarosław Kaczyński. - Jeżeli doprowadzi do odpowiednich efektów, bo przy naszych sądach to wszystko jest niepewne, bo ani pierwszy ani drugi wyrok nie powinien zapaść (...) to dobrze - powiedział Kaczyński.

Na pytanie, dlaczego prezydent nie zdecydował się na taki ruch wcześniej Kaczyński odpowiedział: To jest pytanie do prezydenta, nie do mnie.