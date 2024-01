- Jestem osobiście głęboko wstrząśnięty, że zamknięto do więzienia ludzi, którzy są krystalicznie uczciwi - powiedział prezydent Andrzej Duda. - Nie spocznę dopóki minister Kamiński i jego współpracownicy nie będą na powrót wolnymi ludźmi, tak jak powinni być. Nie spocznę, zapewniam państwa - podkreślił.

- Uważałem i uważam, że ci, którzy prowadzą walkę z korupcją powinni znajdować się pod szczególną opieką i troską ze strony państwa, bo wykonują zadanie niezwykle trudne - mówił prezydent. Dodał, że "żadne władze państwa nie mogą dawać przyzwolenia na korupcję".

Prezydent powiedział, że po wyroku z 2015 roku "zdecydował o uniewinnieniu" Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika przed objęciem przez nich funkcji w rządzie.

ZOBACZ: Zagraniczne media komentują aresztowanie Kamińskiego i Wąsika. "Bezprecedensowy teatr polityczny"

- Niestety moja decyzja od samego początku wzbudziła żarliwy spór polityczny, który przekładał się również na różne interpretacje prawne, z którymi wcześniej się nie spotykaliśmy. Notabene w poprzednich dziesięcioleciach były różne ułaskawienia, niezwykle kontrowersyjne.Nie ułaskawiano tych, którzy w imieniu państwa polskiego walczyli z korupcją, a raczej tych, którzy pełniąc urzędy przekazywali informacje przestępczości zorganizowanej czy też byli uczestnikami przestępczości zorganizowanej. O jakże zupełnie inna była to sytuacja - tłumaczył prezydent.

Kamiński i Wąsik w areszcie. Prezydent: Ułaskawienie jest w mocy

Andrzej Duda powiedział, że ułaskawienie, którego dokonał "zostało potwierdzone orzeczeniem sądu okręgowego i potem trzema orzeczeniami TK, który uznał jego prawidłowość. - Było, jak mówią "podręcznikowe", albowiem rzeczywiście ten model ułaskawienia był opisany w podręcznikach dla studentów prawa - powiedział.

- Stałem i stoję na stanowisko, że panowie ministrowie i ich współpracownicy zostali ułaskawieni w 2015 roku całkowicie zgodnie z konstytucją. Ułaskawienie jest w mocy, skuteczne, a tym samym panowie posłowie posiadają swoje mandaty i jakiekolwiek próby pozbawienia ich mandatów są nielegalne - stwierdził Duda.

ZOBACZ: Mariusz Kamiński wydał oświadczenie. Zapowiedział protest głodowy

Prezydent powiedział, że "ma uśmiech na twarzy", gdy słyszy, że "sprawa ta nie jest polityczna". - Chciałbym zapytać rodaków kiedy widzieli taką gorliwość w działaniu sądów i organów ścigania w polskim państwie, żeby w takim tempie działały sądy - mówił.

Kamiński i Wąsik w areszcie. Apel prezydenta

Andrzej Duda wyznał, że "jest głęboko wstrząśnięty" faktem, że do więzienia trafili "ludzie krystalicznie uczciwi". - Dzisiaj oni są w więzieniu na skutek działania władz państwa, tymczasem cały szereg znanych osób, także ze świata polityki, z zarzutami korupcyjnymi chodzi dzisiaj na wolności. Niektórzy nawet piastują swoje europejskie mandaty poselskie - stwierdził.

Podkreślał, że zatrzymania Kamińskiego i Wąsika dokonano "z gorliwością i brutalnością". - Ja nie spocznę w walce o bezpieczne i sprawiedliwe państwo. Nie spocznę dopóki minister Kamiński i jego współpracownicy nie będą na powrót wolnymi ludźmi, tak jak powinni być. Nie spocznę. Zapewniam państwa o tym. Nie przestraszę się. Będę działał w sposób legalny, zgodny z polską konstytucją i prawem, tak jak zawsze do tej pory i tymi możliwościami, jakie daje urząd prezydenta - powiedział.

- Z tego miejsca, jako ten, który został wybrany przez ponad 10,5 mln rodaków chcę zaapelować (...) Jest wiele oburzenia, gniewu. Apeluję o spokój - powiedział. Dodał, że w Polsce "wolno się gromadzić", ale powinno to przebiegać "pokojowo" - Zachowajmy się spokojnie, godnie - podkreślił.

Prezydent stwierdził, że we wtorek apelował do pracowników swojej kancelarii o spokój. - Mówiłem: Zachowajcie spokój. Nikomu nie ma prawa spaść włos z głowy. To są nasi goście, są u nas legalnie, są posłami RP. Zachowajmy się godnie - przypominał.

Kamiński i Wąsik w areszcie. Zatrzymanie w Pałacu Prezydenckim

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik - byli szefowie CBA oraz członkowie rządu PiS- zostali we wtorek wieczorem zatrzymani przez policję. Politycy od rana przebywali w Pałacu Prezydenckim, gdzie na zaproszenie Andrzeja Dudy wzięli udział w uroczystości powołania nowych doradców głowy państwa.

ZOBACZ: Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zatrzymani. Protesty w Warszawie

"Informujemy, że zgodnie z nakazem sądu, osoby, których dotyczyły dyspozycje, zostały zatrzymane" - podała warszawska policja na serwisie X. Kamiński i Wąsik zostali przewiezieni do Komendy Rejonowej Policji przy ul. Grenadierów w Warszawie. Następnie przetransportowano ich do aresztu śledczego Warszawa-Grochów.

W wydanym oświadczeniu Kamiński przekazał, że rozpoczął protest głodowy. Polityk żąda też uwolnienia wszystkich aresztowanych członków dawnego kierownictwa CBA.

WIDEO: "Gość Wydarzeń". Waldemar Buda: Marszałek Hołownia miesza w kotle, z którego mogą być same problemy Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

polsatnews.pl