Posłanka Nowej Lewicy została zapytana o legalność zatrzymania przez policję polityków PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

We wtorek około godz. 20. policjanci weszli do Pałacu Prezydenckiego i wykonali sądowy nakaz aresztowania. Po godz. 22, warszawska policja przekazała, że polityków doprowadzono "do właściwej jednostki penitencjarnej". W środę mają zostać przewiezieni do aresztu śledczego. Politycy od rana przebywali w Pałacu Prezydenckim. W ciągu dnia uczestniczyli w ceremonii powołania nowych doradców prezydenta Andrzeja Dudy. W międzyczasie wokół budynku zgromadziła się policja. Jak podał poseł PiS Radosław Fogiel, w momencie zatrzymania prezydent przebywał w Belwederze na spotkaniu z białoruską opozycjonistką Swiatłaną Cichanouską.

- Nie, nie mam żadnych wątpliwości, co do działań służb. Jeżeli osoby prawomocnie skazane na wyrok bezwzględnego pozbawienia wolności, po wezwaniu same nie stawią się do odbycia kary, muszą zostać odprowadzone do zakładu przez policję - stwierdziła szefowa klubu parlamentarnego Nowej Lewicy i prawniczka. Jak dodała, komentarze polityków PiS w mediach społecznościowych przyrównujące zatrzymanie byłych szefów CBA do zamachu stanu i uprowadzenia, godne są "teorii spiskowych na miarę tych amerykańskich z lat 50., o tym, że kosmici kogoś porwali".

- To jest poziom wyobcowania z rzeczywistości. Haniebne jest porównywanie do Andrzeja Poczobuta, prawdziwego więźnia politycznego, który był katowany, skazany na współczesny gułag, do więźniów, którzy po prostu zostali skazani w procesie karnym, jak wielu innych więźniów w Polsce - skomentowała posłanka Żukowska. - Myślę, że uniknęliśmy gorszących scen, do których nie doszło na ulicy, czy w Sejmie, tylko w pustych korytarzach Pałacu Prezydenckiego. Prezydent Andrzej Duda trochę udawał, że ich ukrywa, nazywając to gościną, a potem uciekając tylnymi drzwiami, doskonale zdawał sobie sprawę, co się stanie - stwierdziła szefowa klubu parlamentarnego Lewicy.

Jak dodała, nie wyobraża sobie "żeby w Białym Domu albo Pałacu Elizejskim gościli skazani prawomocnym wyrokiem przestępcy".

