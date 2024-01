Zagraniczne media opisały aresztowanie Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika. Odnotowano niemal wszystkie wydarzenia, które poprzedziły zatrzymanie posłów PiS w Pałacu Prezydenckim. "To bezprecedensowe wydarzenie" - komentuje BBC.

We wtorek rano policjanci próbowali doprowadzić do zakładu karnego Macieja Wąsika oraz Mariusza Kamińskiego. Polityków nie zastali jednak w domu, obaj byli w drodze na spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą.

Przez całe popołudnie politycy PiS gościli w gmachu Pałacu Prezydenckiego. Funkcjonariusze wkroczyli do środka dopiero, gdy głowa państwa pojechała do Belwederu.

Reuters po zatrzymaniu posłów PiS: To zaostrzy konflikt

Wydarzenie zostało zauważone przez media zza granicy. "Policja wkroczyła we wtorek do Pałacu Prezydenckiego wykonując sądowy wyrok doprowadzenia byłego ministra spraw wewnętrznych i jego zastępcy do zakładu karnego" - poinformowała agencja Reutera. Jak skomentowano, ta sytuacja "zaostrzy konflikt między głową państwa a nowym rządem".

Zwrócono też uwagę, że premier Donald Tusk wcześniej oskarżył prezydenta Andrzeja Dudę o utrudnianie działań wymiarowi sprawiedliwości. Agencja odnotowała także, że ich pojawienie się w pałacu na Krakowskim Przedmieściu "skłoniło policję do poszukiwania ich w samochodach wyjeżdżających z budynku" - dodano.

Z kolei BBC stwierdziła, że "Polska policja aresztowała byłego ministra spraw wewnętrznych i wiceministra spraw wewnętrznych w Pałacu Prezydenckim w Warszawie w dniu bezprecedensowego teatru politycznego".

Zwrócono uwagę, że głowa państwa "mogłaby rozwiązać spór, ponownie ułaskawiając mężczyzn teraz, gdy wyrok jest prawomocny". "To jednak stawiałoby pod znakiem zapytania status prawny pierwotnego ułaskawienia" – zastrzeżono. Brytyjski nadawca wspomniał, że po aresztowaniach przed pałacem demonstrowało kilkuset zwolenników PiS w geście poparcia dla polityków.

Amerykański dziennik "Washington Post" zaznaczył, że to prezydent Duda zaprosił posłów PiS na uroczystość mianowania swoich nowych doradców. "Jego biuro opublikowało zdjęcie, na którym pozuje z całą czwórką" - relacjonował .

Dodano też, że wcześniej tego dnia marszałek Szymon Hołownia przełożył na przyszły tydzień planowane posiedzenie Sejmu, które miało zostać wznowione w środę.

Zagraniczne media cytują premiera

"Wydarzenia te zaostrzyły spór między nowym rządem, na którego czele stoi premier Donald Tusk, a konserwatywną partią Prawo i Sprawiedliwość, która rządziła Polską przez osiem lat" - podało ABC News.

W tym kontekście o wtorkowych wydarzeniach w Polsce pisze również niemiecki "Sueddeutsche Zeitung", który w tekście zatytułowanym "Zatrzymanie w Pałacu Prezydenckim" podkreśla, że Andrzej Duda chce uratować od kary więzienia dwóch polityków PiS. "Premier Tusk określa zachowanie prezydenta jako sabotaż" - stwierdzono.

Przede wszystkim media cytowały jednak wypowiedź szefa polskiego rządu, w której mówił, ze "sytuacja jest niewiarygodna" i oznajmił, że orzeczenie sądu należy uszanować.

"Sojusznicy Tuska z zadowoleniem przyjęli aresztowania, twierdząc, że oznaczają powrót do pociągania urzędników do odpowiedzialności. (…) Były premier Mateusz Morawiecki znalazł się wśród przedstawicieli PiS, którzy wyrazili oburzenie, określając aresztowanych mężczyzn jako 'więźniów politycznych'" - pisze "Washington Post".