Maciej Wąsik również przystąpił do strajku głodowego - taką wiadomość przekazała żona polityka. Wynika z tego, że obydwoje skazanych polityków zdecydowało się głodówkę w ramach sprzeciwu wobec swoich wyroków dotyczących afery korupcyjnej. - To są igrzyska, w których publiczność będzie decydowała o życiu albo śmierci - skomentowała całą sytuację żona Macieja Wąsika.

- To jest jak urządzanie życia na nowo, ja się tego zupełnie nie spodziewałam - skomentowała Roma Wąsik, odnosząc się do sprawy zatrzymania jej męża. - Nie wierzyłam, że przyjdą, a przyszli. (...) Powiedziałam, że męża nie ma i nie wpuszczę panów do domu - zrelacjonowała spotkanie z policjantami na antenie Telewizji Republika.



- To są igrzyska, w których publiczność będzie decydowała o życiu albo śmierci - zaznaczyła.

Żony skazanych polityków o swoich mężach. "To był element większej gry"

Z jej słowami zgodziła się również obecna w studiu żona Mariusza Kamińskiego. - Pod pręgierzem publicznym nie raz już nasi mężowie byli postawieni, zakładaliśmy, że mogą stać się różne sytuacje - zaznaczyła Barbara Kamińska. Powiedziała, że mąż przygotowywał ją na różne scenariusze.

- Nie mieliśmy cienia wątpliwości, że zapadnie wyrok niekorzystny, który zechce wyeliminować naszych mężów z życia politycznego, to był element pewnej większej gry, realizowanej krok po kroku przez osoby związane z "koalicją 13 grudnia" - stwierdziła.

Maciej Wąsik przystąpił do protestu. Rozpoczął głodówkę

W ramach sprzeciwu wobec wyroku, w środę Mariusz Kamiński poinformował, że rozpoczyna w areszcie protest głodowy. Na antenie TV Republika żona Macieja Wąsika poinformowała, że do strajku przystąpił również jej mąż.

- Dzisiaj zobaczyłyśmy się z naszymi mężami. Kiedy mój mąż również rozpoczął głodówkę, to było bardzo trudne dla naszych synów. On powiedział, że tak muszą i tak po prostu trzeba - poinformowała.

Zatrzymanie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Politycy trafili do aresztu

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik - byli szefowie CBA oraz członkowie PiS - zostali we wtorek wieczorem zatrzymani przez policję. Politycy od rana przebywali w Pałacu Prezydenckim, gdzie na zaproszenie Andrzeja Dudy wzięli udział w uroczystości powołania nowych doradców głowy państwa.



Polityków przewieziono do Komendy Rejonowej Policji przy ul. Grenadierów w Warszawie. Następnie przetransportowano ich do aresztu śledczego Warszawa-Grochów.