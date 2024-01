Wigilia Bożego Narodzenia 1944 roku została zapamiętana dzięki orędziu do narodów świata wygłoszonemu przez papieża Piusa XII. Pięć lat okrucieństw II wojny światowej miało być punktem zwrotnym w historii ludzkości.

Franciszek odniósł się do wydarzeń sprzed 80 lat, stwierdzając, że "impuls do tej 'głębokiej odnowy' wydaje się być wyczerpany, a świat jest przecinany przez coraz większą liczbę konfliktów, które powoli przekształcają to, co wielokrotnie nazywałem 'trzecią wojną światową w kawałkach' w prawdziwy konflikt globalny".

Papież w poniedziałkowym przemówieniu do przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej, zaapelował o pokój na Bliskim Wschodzie. Zaznaczył też, że nie można pozwolić na przedłużenie konfliktu w Ukrainie.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Apel papieża

- Wszyscy byliśmy wstrząśnięci atakiem terrorystycznym na mieszkańców Izraela w dniu 7 października, w którym zostało w potworny sposób rannych, torturowanych i zabitych wielu niewinnych, a liczni zostali uprowadzeni jako zakładnicy - mówił.

- W ten sposób nie rozwiązuje się problemów między narodami, a raczej stają się one jeszcze trudniejsze, powodując cierpienie dla wszystkich. Sprowokowało to istotnie silną izraelską reakcję wojskową w Strefie Gazy, która doprowadziła do śmierci dziesiątek tysięcy Palestyńczyków, głównie cywilów, w tym wielu dzieci, nastolatków i ludzi młodych oraz spowodowała bardzo poważną sytuację humanitarną z niewyobrażalnym cierpieniem - stwierdził.

Papież prosił też o pomoc humanitarną dla ludności palestyńskiej i ochronę dla szpitali, szkół i miejsc kultu.

Franciszek wyraził nadzieję, że wspólnota międzynarodowa ze zdecydowaniem będzie dążyła do rozwiązania jakim są dwa państwa - izraelskie i palestyńskie oraz Jerozolima, która otrzyma specjalny status.

Rosyjska inwazja na Ukrainę. "Nie można pozwolić, by konflikt się przedłużał"

Głowa Kościoła odniosła się do wydarzeń w Europie i stwierdziła, że "nie można pozwolić by przedłużał się konflikt, który staje się coraz bardziej zażarty, ze szkodą dla milionów osób".

- Niestety, po prawie dwóch latach wojny prowadzonej na szeroką skalę przez Federację Rosyjską przeciwko Ukrainie, tak bardzo upragniony pokój nie zdołał jeszcze znaleźć miejsca w umysłach i sercach, pomimo bardzo wielkiej liczby ofiar i ogromnych zniszczeń - mówił Franciszek.

Podkreślił, że "trzeba położyć kres tej trwającej tragedii poprzez negocjacje, z poszanowaniem prawa międzynarodowego".

"Niemoralność wytwarzania i posiadania broni jądrowej"

Franciszek przypomniał, że źródłem cierpienia ludzi są nie tylko wojny. Wspomniał miliony cierpiących w Afryce w powodu kryzysów humanitarnych, międzynarodowego terroryzmu, problemów społeczno-politycznych, niszczycielskich skutków zmian klimatycznych, zbrojnych zamachów stanu.

Stwierdził, że należy dążyć do rozbrajania, a finanse wydawane na kupowanie sprzętu i utrzymywanie armii przeznaczyć na środki, które realnie będą wpływać na globalne bezpieczeństwo. Jego zdaniem broń to "narzędzia śmierci".

- Wśród zagrożeń powodowanych przez takie narzędzia śmierci nie mogę nie wspomnieć o zagrożeniach powodowanych przez arsenały nuklearne i rozwój coraz bardziej wyrafinowanych i niszczycielskich broni. Po raz kolejny podkreślam niemoralność wytwarzania i posiadania broni jądrowej - mówił Franciszek.

Podkreślił jak istotne jest wznowienie negocjacji w sprawie porozumienia nuklearnego z Iranem, żeby zapewnić światu bezpieczniejszą przyszłość.

