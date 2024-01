Ramon Guidetti był proboszczem w miasteczku Guastice. W niedzielę odprawiał mszę z okazji pierwszej rocznicy śmierci Benedykta XVI. W trakcie kazania powiedział, że papież Franciszek jest "uzurpatorem" i "masonem". Dodał również, że 10 lat temu doszło do schizmy w Kościele katolickim. Franciszek został wybrany na papieża w 2013 roku.

Wypowiedzi byłego proboszcza spotkały się z ostrą reakcją władz jego diecezji. W poniedziałek biskup Livorno Simone Giusti nałożył ekskomunikę na Ramona Guidettiego.

Ksiądz obraził papieża. Błyskawiczna ekskomunika

Kuria poinformowała w komunikacie do wiernych, że Guidetti "publicznie dokonał aktu o charakterze schizmatyckim, odmawiając poddania się władzy papieża". Dodano, że zbuntowany ksiądz został ze skutkiem natychmiastowym usunięty z probostwa.

Wierni oraz inni duchowni zostali ostrzeżeni, żeby nie brać udziału w ewentualnych nabożeństwach prowadzonych przez usuniętego księdza, gdyż im także może grozić ekskomunika.

Jak podała agencja ANSA, były ksiądz powiedział we wtorek, że "to powód do dumy być poza tym Kościołem, który jest tyranią".