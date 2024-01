Zrewidowałbym wymóg zachowania celibatu przez księży. Doświadczenie pokazało mi, że jest to coś, o czym musimy poważnie pomyśleć. Kościół stracił wielu wielkich księży, ponieważ wybrali małżeństwo - powiedział w rozmowie z dziennikiem "Times of Malta" arcybiskup Charles Scicluna, wyższy rangą urzędnik Watykanu oraz doradca papieża Franciszka.

Arcybiskup Charles Scicluna, który przewodzi maltańskiemu Kościołowi katolickiemu, a także watykańskiemu organowi badającemu zarzuty o wykorzystywanie seksualne księży, powiedział, że Kościół traci ludzi z powodu surowych zasad celibatu.

- Gdyby to zależało ode mnie, zmieniłbym zasady wymagające od księdza celibatu - powiedział Scicluna gazecie "Times of Malta".

Watykan. Charles Scicluna: Doradca papieża proponuje zmiany ws. celibatu

Od 2018 r. Scicluna pełni funkcję sekretarza adiunkta w Dykasterii Nauki Wiary Stolicy Apostolskiej. Odpowiada za badanie zarzutów wykorzystywania seksualnego nieletnich przez duchownych na całym świecie.

Duchowny zauważył, że Kościół katolicki zezwalał swoim księżom na zawieranie małżeństw aż do XII w. i powiedział, że chciałby, by Watykan powrócił do tego stanowiska. Przyznał jednak, że nie wszyscy w Watykanie byli otwarci na ten pomysł.

Celibat w Kościele katolickim. Dyskusja trwa od wieków

- Dlaczego mielibyśmy stracić młodego człowieka, który byłby świetnym księdzem, tylko dlatego, że chciał się ożenić? - zapytał duchowny. Mężczyzna może kochać kobietę. W obecnej sytuacji musi wybierać między nią a kapłaństwem, a niektórzy księża radzą sobie z tym, potajemnie angażując się w sentymentalne związki - powiedział.

- Mówię o tym otwarcie w Rzymie, ale decyzja nie należy do mnie - podkreślił.

Debata na temat tego, czy księża rzymskokatoliccy powinni mieć możliwość zawierania małżeństw, toczy się od wieków. Księża mogą zawierać małżeństwa w obrządku wschodnim Kościoła katolickiego, a także w kościołach prawosławnym, protestanckim i anglikańskim.

Papież Franciszek wykluczył możliwość zmiany rzymskokatolickiej reguły nakładającej na księży obowiązek zachowania celibatu.

mak/dk / Times of Malta