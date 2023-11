Watykan. Papież Franciszek odwołał wyjazd na szczyt klimatyczny

Papież miał wyruszyć do Dubaju 1 grudnia, a na 2 grudnia planowano przemówienie Franciszka do uczestników konferencji COP28. Papież miał wezwać światowych liderów do zintensyfikowania wysiłków na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Jeszcze w południe odbył się w tej sprawie briefing dla dziennikarzy.

ZOBACZ: Papież Franciszek musi ograniczyć aktywność. Watykan wydał komunikat ws. jego zdrowia

"Papież i Stolica Apostolska nadal chcą być częścią dyskusji odbywających się w najbliższych dniach" - podał rzecznik prasowy Watykanu Matteo Bruni.

Rzecznik poinformował, że obecnie Watykan stara się ustalić, w jakiej formie Franciszek będzie uczestniczyć w szczycie klimatycznym.

Watykan. Obawy o zdrowie Franciszka

Podróż odradzili papieżowi lekarze. Głowa Kościoła w ostatnich dniach zmaga się z infekcją płuc. W sobotę Franciszek odwołał wszystkie audiencje z powodu "łagodnej grypy". Stolica Apostolska opublikowała komunikat, z którego wynikało, że papież pojechał na badania do kliniki Gemelli. Lekarze przeprowadzili tomografię komputerową, ale wykluczyli poważniejsze komplikacje zdrowotne.

Z powodu choroby Papież Franciszek nie pojawił się w niedzielne południe w oknie Pałacu Apostolskiego w Watykanie, by odmówić modlitwę Anioł Pański. Ojciec Święty połączył się z wiernymi za pośrednictwem transmisji, a msza była wyświetlana na telebimach.

Wczoraj Watykan poinformował, że stan papieża jest "dobry i stabilny", ale w najbliższych dniach będzie musiał ograniczyć swoją aktywność. W ramach terapii Franciszek przyjmował dożylnie antybiotyk.

To nie pierwsze problemy 86-letniego Franciszka z płucami. Jeszcze, kiedy miał 20 lat, Jorge Bergoglio przeszedł ostrą infekcję układu oddechowego, która skończyła się wycięciem części płuca.

Źródło: Cruxnow.com

WIDEO: Finansowy chaos w Niemczech. "Największa katastrofa budżetowa w historii" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

lmo//Polsatnews.pl