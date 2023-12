Mieszkańcy Kiribati i Tokelau świętują już 2024 rok. Jako pierwsi przywitali Nowy Rok już o godzinie 11:00 czasu polskiego. Dołączyli do nich również mieszkańcy Tonga, Wysp Samoa, a także Nowej Zelandii, u których Nowy Rok wybił w samo południe.

Część świata rozpoczęła już radosne świętowanie Nowego Roku. 2024 rok najwcześniej przywitali obywatele Kiribati na Oceanie Spokojnym. 1 stycznia rozpoczął się u nich o godzinie 11:00 czasu polskiego.



Mieszkańcy wyspy Kiribati nie świętują jednak samotnie. Również o godzinie 11:00, Nowy Rok przywitali obywatele Tokelau. Raptem godzinę po nich w niebo mogły pójść fajerwerki na Wyspach Samoa, a także Tonga.

Również o godzinie 12:00 czasu polskiego, 2024 rok rozpoczął się w Nowej Zelandii.

Nowy Rok na świecie. Kto będzie świętował razem z Polską?

Niedługo po nich nowy rok przywitają także inne kraje. Australia jako pierwszy kontynent przywita go o godzinie 14:00 czasu polskiego. Jak co roku w Sydney w niebo zostaną wystrzelone sztuczne ognie. Spektakularny pokaz przyciąga do stolicy miliony obserwatorów.

Potem przyjdzie czas na resztę świata np. Japonię czy Chiny. Z kolei wraz z Polską 2024 rok będą witać m.in. mieszkańcy Szwajcarii, Francji i Norwegii.



Najpóźniej Nowy Rok rozpocznie się na dwóch wyspach - Baker Island i Howland Island. Tam jednak obędzie się bez świętowania, bowiem wyspy pozostają niezamieszkałe. Kiedy i je obejmie 2024 rok, w Polsce będzie już godzina 13:00 1 stycznia.