Jeżeli odpalasz fajerwerki, rób to ostrożnie i stosuj się do instrukcji. Zapewnij bezpieczeństwo oraz spokój swoim zwierzętom, nie wsiadaj za kierownicę po spożyciu alkoholu - apeluje w ostatni dzień roku Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wystosowało komunikat ostrzegający przed zagrożeniami związanymi z sylwestrem. Zwraca uwagę na niebezpieczeństwa związane ze spożywaniem alkoholu, odpalaniem fajerwerków oraz na ochronę zwierząt.

Alkohol w sylwestra. RCB ostrzega przed zagrożeniami

RCB apeluje, aby pod żadnym pozorom nie wsiadać za kółko po alkoholu, niezależnie od jego spożytej ilości. "Kierując pod wpływem alkoholu, nasza uwaga jest rozproszona, a reakcje bywają mocno opóźnione. Nie potrafimy we właściwy sposób ocenić odległości, a sam alkohol namawia nas do brawury. (...) Zadbajmy o to, żeby sylwester był przywitaniem nowego roku, a nie pożegnaniem się z życiem" - czy w komunikacie.

Rządowa agencja ostrzega również przed sięganiem po alkohol z nieznanego pochodzenia. "Musimy pamiętać, że spożywanie takiego alkoholu jest śmiertelnym zagrożeniem dla naszego życia i zdrowia. W takim alkoholu może zawierać się metanol, czyli związek który jest bardzo toksyczny i bardzo trujący. Najgorsze w tym jest to, że alkohol metylowy w smaku i zapachu nie różni się niczym od etylowego, czyli tego przeznaczonego do spożycia. To rozróżnienie możliwe jest dopiero po badaniach laboratoryjnych" - zaznaczono.

RCB przestrzega także, by nie łączyć alkoholu z lekami, gdyż może to negatywnie wpłynąć na ich działanie i być niebezpieczne dla zdrowia.

Fajerwerki w sylwestra. RCB apeluje o rozsądek

W treści komunikatu poruszona jest również kwestia fajerwerków. RCB zachęca do zaniechania tej tradycji. Ci, którzy chcą ją kontynuować proszeni są o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i zadbanie o los zwierząt, które należy chronić przed błyskiem i hukiem. "Sylwester to dla nich bardzo stresujący dzień, jeden z najbardziej stresujących w ciągu roku. Ten huk fajerwerków może wywołać u nich strach, panikę. Huk zwiększa stres i przez to zwierzęta mogą stać się agresywne, szukając schronienia mogą nawet uciec" - czytamy w ostrzeżeniu.

Wszystkich tych, którzy chcą przywitać nowy rok fajerwerkami RCB prosi o ostrożność, która zaczyna się już przy ich zakupie. Powinno się to robić jedynie sprawdzonych sklepach, a fajerwerki czy petardy powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach z instrukcją. Przed odpaleniem należy sprawdzić czy produkt nie jest uszkodzony. Jeżeli posiada pęknięcia, wybrzuszenia lub wgniecenia, "pod żadnym pozorem nie możemy odpalać takiego ładunku" - ostrzega RCB.

Ponadto petard lub fajerwerków nie powinno się odpalać pod wpływem alkoholu. Należy to również zrobić w bezpiecznej odległości od dzieci. Jeżeli ładunek nie eksploduje prawidłowo, nie powinno się do niego i sprawdzać co się wydarzyło. "Może zdarzyć się tak, że ten efekt eksplozji nastąpi z opóźnieniem, a my podchodząc do ładunku narażamy swoje życie i zdrowie. Pamiętajmy, że te niestosowanie się do zasad bezpieczeństwa grozi trwałym kalectwem, a nawet śmiercią" - podkreśla RCB.

W ubiegłym roku podczas nocy sylwestrowej strażacy interweniowali około 700 razy w związku z pożarami wywołanymi przez fajerwerki.

