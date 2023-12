Impreza obędzie się w Parku Śląskim w Chorzowie, gdzie stanęła scena o szerokości 75 m i wysokości 30 m. Wystąpią na niej m.in. Denzel, zespół Boys, Doda czy Smolasty.

Występy na żywo oglądać będzie około 40-tysięczna publiczność. Bramki otwarte zostaną o godz. 19:00.

Denzel spodziewa się wspaniałej atmosfery

Jedną z gwiazd tego rocznej Sylwestrowej Mocy Przebojów będzie Denzel. - Robimy show na całym świecie, przynajmniej ja. Jestem bardzo szczęśliwy, że na Nowy Rok zawitałem do Polski. Cieszę się. Jeżeli tylko nie będzie padać, to myślę, że będzie fantastycznie - mówił w sylwestrowy poranek na antenie Polsat News.

Artysta nie kryje zadowolenia z licznej publiczności, która zgromadzi się wieczorem pod sceną. - To będzie niesamowite szaleństwo. Trudno to sobie teraz wyobrazić - powiedział i dodał, że spodziewa się "wspaniałej atmosfery".

Kariera Denzela jest mocno związana z Polską. Wokalista ma na koncie utwory, które wykonał w naszym języku. - "Wehikuł czasu" to moja ulubiona piosenka. Ale faktycznie, to było bardzo trudne dla kogoś, kto nie śpiewa po polsku, ale słyszałem, że dobrze mi poszło. Więc to mnie cieszy - mówił.

Piosenkarz opowiedział więcej o swojej "polskiej karierze". - To zaczęło się w 2004 roku, kiedy stałem się rozpoznawalny na całym świcie za sprawą "Pump it up", więc to już 20-lecie mojej profesjonalnej kariery - wspominał na antenie Polsat News. Dodał, że przez te lata wykonał ponad 500 występów w Polsce. - Więc mogę powiedzieć, że Polska to jeden z moich najważniejszych rynków - stwierdził.

W przyszłym roku wyda kilka nowych piosenek. Zdradził też, że planuje 15-20 koncertów w naszym kraju.

Sylwestrowa Moc Przebojów 2023. Wystąpi wiele gwiazd

Swój występ zapowiedział Marcin Miller. W rozmowie w Polsat News zdradził, że zespół Boys wykona na chorzowskiej scenie swoje najpopularniejsze utwory - "Szalona", "Niech żyje wolność i swoboda", "Najpiękniejsza dziewczyno" oraz "Sokoły". - Będzie biesiadka, będzie fajnie - powiedział.

Podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów 2023 wystąpią także m.in. Doda, Smolasty, Lady Pank, Enej, Denzel, Kayah, Skolim, M. Bocelli, Majka Jeżowska, Dawid Kwiatkowski, Oskar Cyms, Golec uOrkiestra, Boys, Urszula i Feel.

