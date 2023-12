Powoli żegnamy 2023 rok. Przed nami skomplikowana pogoda, gdzie główne skrzypce grać będzie wymiana powietrza na chłodniejsze, ściągane znad Arktyki. Co jeszcze przyniesie niedziela? Gdzie popada?

Jaka pogoda w niedzielę, 31.12.23 rano?

Będzie to chłodny poranek. W całym kraju spodziewamy się dość wyrównanych wskazań, zbliżonych do 2-4 stopni Celsjusza powyżej zera. Najcieplej na Dolnym Śląsku, jednak kontrast temperaturowy nad Polską będzie raczej niewielki. W dużej mierze jest to właśnie sprawa chłodnych mas powietrza, które powoli ściągają nad kraj.

WXCHARTS Prognoza pogody na sylwestra



Warto odnotować, że będzie to pierwszy od dawna dzień, kiedy ujemne wskazania na termometrach (przynajmniej przez kilka godzin od wschodu słońca) zdominują praktycznie całe pasmo Karpat: od Beskidu Śląskiego na zachodzie, przez Tatry (tam nawet -4 stopnie) po Bieszczady.



Na południu, ze szczególnym wskazaniem na Dolny Śląsk, Opolszczyznę, Górny Śląsk i Małopolskę (być może także pogranicze polsko-słowackie na Podkarpaciu) liczymy na całkiem ładną, słoneczną pogodę. Promienie słońca mogą też przebijać się nad Wielkopolską. W pozostałych regionach aurę zdominują chmury, jednak nigdzie nie powinno padać.

mapy.meteo.pl Prognoza pogody na sylwestra



Będzie to dość spokojny dzień - IMGW nie wydało jeszcze żadnych ostrzeżeń meteo. Stabilizuje się też sytuacja hydrologiczna, choć w Wielkopolsce stany ostrzegawcze wciąż są przekroczone.

Jaka pogoda w niedzielę, 31.12.23 popołudniem?

Ociepli się na południu Polski. Spodziewamy się, że od Dolnego Śląska, przez Opolszczyznę, południowe krańce Wielkopolski, aż po Górny Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie, temperatura wyhamuje między 6 a 8 stopniami Celsjusza. Jak na ostatni dzień grudnia to spore wartości.



Na północ od Poznania, Łodzi, Warszawy i Lublina o wiele chłodniej. Tam liczymy na 3-4 kreski powyżej zera. Najzimniej na Podlasiu i u podnóża Tatr - zaledwie +2 stopnie Celsjusza. Wysoko w górach wiatr może dawać się turystom we znaki. Warto wziąć to pod uwagę planując sylwestrowe wycieczki.

mapy.meteo.pl Prognoza pogody na sylwestra

Wczesnym popołudniem Polskę będzie można podzielić na trzy części:

słoneczną (Dolny Śląsk, Wielkopolska, ziemia lubuska, Pomorze Zachodnie, Małopolska, Podkarpacie)

skąpaną w chmurach (Opolszczyzna, Górny Śląsk, ziemia kielecka i łódzka, Mazowsze, Kujawy, Warmia, Mazury, Podlasie)

zagrożoną opadami deszczu lub śniegu – ziemia gdańska, Tatry, Gorce, Beskid Sądecki.

Spodziewamy się, że w wymienionych przed chwilą pasmach górskich opad może być dość intensywny, jednak jest dość prawdopodobne, że prószyć będzie zaledwie przez 2-3 godziny. Warto zwrócić też uwagę na to, że biomet nad zdecydowaną większością Polski będzie korzystny lub neutralny:

TwojaPogoda Prognoza pogody na sylwestra



Jaka pogoda w niedzielę 31.12.23 wieczorem i w noc sylwestrową?

Poza dzielnicami południowymi będzie dość chłodno. Jest dość prawdopodobne, że na Warmii, Mazurach, Podlasiu i w północnej części Mazowsza termometry wskażą nawet ujemne wartości!

WXCHARTS Prognoza pogody na sylwestra

Uwaga, późnym wieczorem i w nocy nad Polskę nasunie się deszczowy front z zachodu. Przyniesie on opady deszczu i deszczu ze śniegiem.

mapy.meteo.pl Prognoza pogody na sylwestra

Spodziewamy się, że deszcz da się we znaki na Pomorzu Zachodnim, w województwie lubuskim, Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku (tam możliwe lokalne opady deszczu ze śniegiem) oraz w Bieszczadach. Nad pozostałymi regionami Polski gęste chmury piętra średniego i niskiego. Szanse na rozpogodzenia są znikome.



Z godziny na godzinę front będzie przemieszczał się w głąb kraju, na wschód. Jest dość prawdopodobne, że późno w nocy dotrze do dzielnic centralnych i nad Górny Śląsk. Wszędzie tam popada, jednak w tej chwili trudno oszacować, czy dominować będzie deszcz, czy może jednak biały puch.

ZOBACZ: Włochy. Nietypowe znalezisko w Boże Narodzenie. W lesie leżało 10 tysięcy euro



Faktem jest jednak, że nowy rok przyniesie spore zmiany w pogodzie, ze szczególnym naciskiem na ochłodzenie. Jęzor chłodu będzie wlewał się nad kraj od północnego wschodu.

Życzymy szampańskiej i bezpiecznej zabawy sylwestrowej oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku!

WIDEO: "Pan jest zerem". Awantura na antenie Polsatu, poseł wyszedł ze studia Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polsatnews.pl