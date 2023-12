W czwartek o godzinie 19:30 rozpoczęło się nowe wydanie "Wiadomości" w TVP. Jest to główny wieczorny program informacyjny telewizji publicznej. Zmiany zapowiedział dzień wcześniej na antenie Marek Czyż.

Tuż przed pierwszy wydaniem wyświetlono definicję "programu informacyjnego" - "program telewizyjny albo audycja radiowa, której głównym celem jest przedstawienie bieżących wydarzeń, najczęściej politycznych i społecznych, ale także m.in. kulturalnych, sportowych, ekonomicznych i naukowych" - wyświetlił się napis. Następnie wyświetlono nową czołówkę.



Pierwszy materiał zapowiedział Marek Czyż. - To jest 19:30, najważniejszy program informacyjny Telewizji Polskiej. Marek Czyż, zapraszam. Wczoraj obiecaliśmy państwu nową jakość w mediach publicznych. Dziś nie tylko my, chcemy wyjaśnić, dlaczego ta zmiana jest konieczna, dlaczego by budować wspólnotę narodową trzeba zmienić język przekazu. Musimy po prostu informować - zaczął nowe "Wiadomości".



Później ukazał się pierwszy materiał dotyczący upolitycznienia mediów publicznych. Przytoczono protesty przeciwko przekazowi, jaki dawniej prezentowała TVP. W materiale wypowiedzieli się także eksperci medialni. Następnie wyświetlono informację o ustawie budżetowej, nad którą debatował w czwartek Sejm.

Kolejny materiał dotyczył odblokowania środków z KPO. Informowała o tym Dorota Bawołek z Brukseli. Czwarty materiał zaprezentował Marek Czyż. Dotyczył skazania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Przedstawiono stanowisko marszałka Sejmu, który wygasił im mandaty poselskie.

Po tym materiale zaprezentowano informacje ze świata. Podano, że Donald Trump został wykluczony z prawyborów w Kolorado. Następnie przekazano informacje zza sąsiedniej granicy o strzelaninie w Czechach. Kolejna wiadomość w TVP dotyczyła Andrzeja Poczobuta i jego pobytu w białoruskim więzieniu.

Dwa następne materiały dotyczyły świąt. Pierwszy pokazywał problemy w Betlejem. Trwająca wojna izraelsko-palestyńska przyczyniła się do opustoszenia miasta. Jednakże drugi materiał przeniósł widzów z powrotem do Polski i zaprezentował ceny oraz kwoty jakie wydadzą obywatele na święta w bieżącym roku.

Ostatni materiał dotyczył ponownie mediów publicznych. Wypowiadali się w nim studenci, eksperci, a także nowy prezes TVP Tomasz Sygut, który zapewnił, że z ramówki stacji nie znikną lubiane przez widzów programy czy seriale.

Zmiany w TVP. Zapowiedziano nowe "Wiadomości"

W środę na antenie TVP dziennikarz Marek Czyż zapowiedział zmiany w Telewizji Polskiej. - Zaszły pewne zmiany. Pozwolą państwo, że wyjaśnię. Żaden polski obywatel finansujący działanie mediów publicznych nie ma obowiązku wsłuchiwać się w propagandę - zaczął swoje wystąpienie.

Stwierdził, że każdy polski obywatel ma prawo do rzetelnej, profesjonalnej i uczciwej informacji.

- Od jutra "Wiadomości" będą prezentowały fotografie świata i dnia, a nie obraz, który malowano w tych studiach przez osiem lat ze starannie dobranymi barwami - przekazał. - Zamiast propagandowej zupy proponujemy czystą wodę, która nie niesie żadnych nachalnych smaków. To się właśnie zaczyna - podkreślił.

Nowa telewizja publiczna. Gwałtowne zmiany w kierownictwie

Jego przemówienie było następstwem decyzji podjętej przez ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza, który odwołał prezesów i rady nadzorcze TVP, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Na ich miejsce powołał już zastępców, w tym Tomasza Syguta jako nowego prezesa TVP czy Marka Błońskiego na stanowisko zarządcy Polskiej Agencji Prasowej.

W związku z jego decyzją politycy PiS okupowali gmach Telewizji Polskiej. W siedzibie na ulicy Woronicza interweniowała policja, a sygnał TVP Info został przerwany. Zamiast typowych programów informacyjnych zaczęto nadawać TVP 1 i TVP 2. Sytuacja w Polsce było szeroko komentowana w mediach zarówno wewnątrzkrajowych, jak i zagranicznych.