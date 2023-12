W środę Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali prawomocnie skazani na dwa lata bezwzględnego więzienia za m.in. podżeganie do korupcji i fałszowanie dokumentów.

M. Kamiński i M. Wąsik tracą mandaty

W czwartek Szymon Hołownia poinformował dziennikarzy w Sejmie, że pismo ws. polityków PiS jest gotowe. - Najprawdopodobniej za chwilę je podpisze, oba postanowienia ws. wygaszenia mandatów posłów Wąsika i Kamińskiego - przekazał.

ZOBACZ: Szymon Hołownia o Mariuszu Kamińskim i Macieju Wąsiku: Będę zmuszony wygasić ich mandaty

Niedługo później pismo zostało podpisane. Marszałek zapowiadał, że zostanie dołączone do niego osobne pismo, w którym wezwie ich do powstrzymania się od wykonywania obowiązków wynikających z mandatu do czasu zakończenia procedury odwoławczej przez Sąd Najwyższy.

Jak dodał, wyśle pisma do obu polityków i od momentu otrzymania będą mieli oni trzy dni na zwrócenie się do Sądu Najwyższego z protestem.

Pismo Andrzeja Dudy

W czwartek rano prezydent Andrzej Duda napisał pismo do marszałka Sejmu Szymona Hołowni.

"W związku z podnoszoną przez Pana Marszałka informacją o planowanym wydaniu postanowień o wygaszeniu mandatów Panom Posłom, należy jednoznacznie stwierdzić, że na skutek zastosowania prawa łaski wobec Pana Mariusza Kamińskiego i Pana Macieja Wąsika, nie zachodzą przesłanki do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu" - czytamy w piśmie.

ZOBACZ: Prezydent: Nie zachodzą przesłanki do stwierdzenia wygaśnięcia mandatów M. Kamińskiego i M. Wąsika

Prezydent wyjaśnił, że "postanowienie w przedmiocie zastosowania prawa łaski jest ostateczne (niewzruszalne i nieodwołalne) oraz niezaskarżalne.

Andrzej Duda podkreślił też, że "Sąd Najwyższy, ani żaden inny sąd, nie jest uprawniony do kontroli prezydenckich aktów urzędowych".

WIDEO: Kiedy zmiana w kierownictwie policji? Wiceszef MSWiA podał datę Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polsatnews.pl