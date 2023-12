Sejm podjął we wtorek wieczorem uchwałę w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej.

Spowodowało to protesty środowiska Zjednoczonej Prawicy i pracowników TVP. Politycy PiS od wtorkowego wieczoru przebywają w siedzibie TVP. We wtorek późnym wieczorem prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział, że pa tej formacji będą robili w TVP dyżury po 10 osób. Poinformował również, że tworzony jest harmonogram tych dyżurów.

TVP. Policja: Celem jest łagodzenie sytuacji

Sylwester Marczak - rzecznik Komendy Stołecznej Policji - podkreślił podczas konferencji prasowej, że część zgłoszeń trafiających na policję nie została potwierdzonych i nie ma możliwości kontaktu z osobą zgłaszającą.



Pytany, czy policja jest w stanie zweryfikować, kto jest w danym miejscu "gospodarzem a kto gościem", podkreślał, że głównym zadaniem funkcjonariuszy jest "łagodzenie sytuacji". - Policjanci na bieżąco zapoznają się z prezentowaną przez strony dokumentacją - dodał.

- Część interwencji się toczy, ale działania z udziałem policjantów są bardzo spokojne, aczkolwiek emocji oczywiście nie brakuje - podkreślił.

Jak relacjonował Marczak, część zgłoszeń dotyczyła wejścia na teren obiektu, a część naruszenia nietykalności. Zapewniał, że czynności policji cały czas trwają i za wcześnie na wyciąganie wniosków.



- Nie ma dla nas znaczenia, od kogo pochodzą zgłoszenia. Nie ma znaczenia, czy ktoś posiada immunitet - mówił rzecznik KSP.



Pytany, czy policja stwierdziła na miejscu złamanie prawa, Marczak zaznaczył, że interwencje wciąż trwają i jest za wcześnie, by o tym mówić. - Gromadzimy materiał dowodowy po to, by o tym czy doszło do ewentualnego złamania przepisów prawa decydowała prokuratura - wyjaśniał.



Dodał, że do tej pory policja odebrała "poniżej dziesięciu" zgłoszeń, ale nie jest to tożsame z liczbą interwencji, które są podejmowane na bieżąco. Działania na miejscu koordynuje Komendant Rejonowy Policji.

TVP i media publiczne. Decyzje ministra kultury

Resort kultury poinformował w środowym komunikacie, że szef MKiDN Bartłomiej Sienkiewicz odwołał 19 grudnia dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej oraz Rady Nadzorcze. Minister powołał nowe Rady Nadzorcze spółek, które powołały nowe Zarządy Spółek.

