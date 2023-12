O godzinie 16:15 głos w sprawie wydarzeń w gmachu Telewizji Polskiej zabrał prezes Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. Odniósł się do ustaleń Rady dotyczących działań w spółkach mediów publicznych.

- Nasze stanowisko jest jednoznaczne, te decyzje są całkowicie bezprawne. Nie mają żadnej podstawy prawnej - powiedział Krzysztof Czabański. Dodał, iż przestrzega wszystkich, którzy "na podstawie tych bezprawnych decyzji" podejmą jakiekolwiek działania w Telewizji Polskiej, przed konsekwencjami karnymi.

- Jeżeli chodzi o naszą ocenę ogólną to bolejemy nad tym, że metodą siłową i metodą bezprawia próbuje się regulować coś, co jest regulowane ustawami - dodał. Prezes podał, że takie stanowisko Rady zostało przegłosowane trzy do dwóch.

Sytuacja w TVP. Krzysztof Czabański liczy na ruch prokuratury

Czabański odniósł się do pytania o wstrzymanie nadawania sygnału TVP Info. - Z tego co ja wiem, został wyłączony, co jest przestępstwem z punktu widzenia ustawy i również ze względu na bezpieczeństwo państwa. To podlega ściganiu przez prokuraturę i mam nadzieję, że takie czynności prokurator podejmie - odpowiedział.

Powiedział, że nie jest w stanie przewidzieć, co dalej przyniesie sytuacja. Podał tylko, że według niego, postępowanie strony rządowej "sugeruje, że będą działy się złe rzeczy". Wspomniał stan wojenny i dodał, że wtedy "przyszedł czas zapłaty i teraz też przyjdzie". Wskazał także na KRRiT i stwierdził, że ta zapewne też nie pozostanie "niema". - Miejmy nadzieję, że prawo w Polsce zostanie przywrócone - mówił.

Poważne zmiany w TVP. Sejm zdecydował

We wtorek Sejm przyjął uchwałę w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej. Za zagłosowały 244 osoby, 84 było przeciw, 16 wstrzymało się.



W środę decyzją ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomieja Sienkiewicza odwołani zostali dotychczasowi prezesi Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i PAP wraz z zarządami spółek oraz powołał ich następców. Pracę stracili: Mateusz Matyszkowicz, były już prezes TVP, Agnieszka Kamińska, która zarządzała państwowym radiem, i Wojciech Surmacz, kierujący pracą PAP.



W ich miejsca wybrano już pierwszych zastępców. Tomasz Sygut jest nowym prezesem TVP, Piotr Zemła objął stanowisko przewodniczącego rady nadzorczej telewizji publicznej. Interia ustaliła, że Polską Agencją Prasową będzie zarządzał Marek Błoński. Z kolei nowym prezesem Polskiego Radia, został mianowany Paweł Majcher, który w latach 2009-2012 pełnił funkcję wiceprezesa.