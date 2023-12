Zapowiedź przekazania Polsce pięciomiliardowej zaliczki na cele realizacji programu REPowerEU pojawiła się już w zeszłym tygodniu, nie było jednak jasne, kiedy zostaną przekazane pieniądze. Decyzja została zatwierdzona po wypełnieniu i poprawieniu wniosku przez rząd Mateusza Morawieckiego w listopadzie. W przeciwieństwie do pełnej puli funduszy KPO pieniądze z RePowerEU nie wymagają spełnienia tzw. kamieni milowych.

- Zbyt długo zastrzeżenia dotyczące praworządności ograniczały możliwość do udzielania pomocy Polsce w celu modernizacji gospodarki oraz przeprowadzenia transformacji ekologicznej, cyfrowej - mówiła w piątek przewodnicząca Komisji Europejskiej.

- Mamy wspólny cel, aby budować razem praworządność i nadrobić stracony czas. Wypłaty będą przygotowywane i czekam na rozmowy dotyczące "kamieni milowych". Będziemy pracować nad uruchamianiem KPO. Bardzo się cieszę z kroków, które planujecie podjąć, jestem przekonana, że wszelkie dylematy rozwiążemy pomyślnie - przekazała Ursula von der Leyen, gratulując Donaldowi Tuskowi objęcia urzędu premiera.

Donald Tusk przekazał na konferencji, że są to "pierwsze i duże pieniądze", dodając, że "ruszyła lawina decyzji".

- Najważniejsze nie były jednak pieniądze, a praworządność i nasze wspólne wartości. Polacy nie godzili się na Polskę bez rządów prawa, więc jeśli dziś mówimy, że ten pozytywny krok ruszył, a wielkie europejskie, czyli nasze pieniądze, zaczynają płynąć do Polski, to jest to decyzja komisji, starania, których podjął się nowy rząd, ale głównymi autorami tego sukcesu są wszyscy ci w Polsce, którzy nie poddali się w staraniach i walce o Polskę praworządną - oznajmił premier Tusk.

- Pod koniec roku dostaniemy pierwszych pięć miliardów euro [...] poważne pieniądze przeznaczone na naszą suwerenność energetyczną - przemawiał dalej Tusk, dziękując Komisji Europejskiej. - Postaramy się bardzo szybko i mądrze wydać te pieniądze. Wpłynął także wniosek od ministra sprawiedliwości, dzięki, któremu przystąpimy po odpowiednich procedurach w polskim Sejmie, do europejskiej kultury - dodał premier.

"Nasze pieniądze wreszcie ruszyły! Na dzień dobry 22 miliardy PLN, jeszcze w tym roku! Wniosek o kolejne 30 już złożony. CDN" - napisał Tusk w mediach społecznościowych po skończonej konferencji.

Donald Tusk w Brukseli. Obietnica odblokowania środków z KPO

Premier Donald Tusk przybył do Brukseli w środę po południu, by wziąć udział w szczycie UE–Bałkany Zachodnie oraz w posiedzeniu Rady Europejskiej. W rozmowie z mediami skomentował szanse na wypłatę unijnych pieniędzy z Krajowego Funduszu Odbudowy dla Polski.

- Polska jest znowu krajem, gdzie rządzi prawo. To jest oczywiste, możemy z duża dozą pewności pokonać proceduralne bariery. Na 90 proc. tak się uda przyspieszyć ten proces, że będę mógł w piątek powiedzieć "mamy to" - przekonywał premier kilka godzin po zaprzysiężeniu swojego rządu w Pałacu Prezydenckim.

Odblokowanie środków z KPO było jedną z kluczowych obietnic lidera KO złożonych w czasie kampanii wyborczej. Pod koniec sierpnia na wiecu w Sopocie Tusk zapewniał, że "dzień po zwycięstwie" w wyborach 15 października pojedzie do Brukseli i odblokuje pieniądze z KPO dla Polski.

Ostatecznie szef nowego rządu udał się do Belgii w czwartek 26 października, kiedy to spotkał się nieoficjalnie z unijnymi przywódcami i urzędnikami. - Kiedy tylko powstanie nowy rząd i podejmie pierwsze decyzje, które będą wyraźnie wskazywały na przywracanie rządów prawa i porządku konstytucyjnego, to wszyscy w Europie są jak najbardziej za tym, żeby Polska otrzymała pieniądze. Musimy wykonać pierwsze kroki, one powinny wystarczyć, by środki zostały praktycznie odblokowane - przekonywał wtedy Tusk.

Radosław Fogiel o KPO: Czysto polityczna gra na osłabienie rządu PiS

By Polska mogła otrzymać fundusze w ramach Krajowego Planu Obudowy, niezbędne było wypełnienie tzw. kamieni milowych, czyli uzgodnionych między Komisją Europejską a Polską warunków koniecznych do wykonania dla rozpoczęcia wypłat. Większość z nich dotyczyła łamania przez polskie władze zasad praworządności.

8 grudnia ministrowie finansów państw Unii Europejskiej zatwierdzili zmiany w polskim Krajowym Planie Odbudowy, co oznacza, że Polska otrzyma pięć miliardów euro zaliczki, które pomogą w zreformowaniu sektora energetycznego. W przeciwieństwie do pełnej puli funduszy pieniądze z RePowerEU nie wymagają spełnienia tzw. kamieni milowych. Łącznie Polska może otrzymać z KPO 158,5 mld złotych, w tym 106,9 mld złotych w postaci dotacji i 51,6 mld złotych w formie preferencyjnych pożyczek.

Po tym, jak zaprzysiężony pod koniec listopada rząd Mateusza Morawieckiego (PiS) nie uzyskał w poniedziałek wotum zaufania od Sejmu, posłowie wybrali Donalda Tuska na premiera. Dzień później przedstawił on skład nowej, koalicyjnej Rady Ministrów złożonej z przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy. Po zaprzysiężeniu w Pałacu Prezydenckim w środę premier udał się do Brukseli.

O możliwość odblokowania środków z KPO został w czwartek zapytany wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który stwierdził, że "trzeba wreszcie złożyć wniosek o pieniądze z KPO". - Nie wiem, czy premier Donald Tusk już nie zawiózł tego wniosku do Brukseli - powiedział w programie "Graffiti" w Polsat News.

Wizytę premiera w Brukseli skomentował również poseł PiS Radosław Fogiel, który stwierdził, że Komisja Europejska celowo blokowała pieniądze z KPO za rządów Zjednoczonej Prawicy, by ułatwić zwycięstwo w wyborach parlamentarnych Donaldowi Tuskowi.

- Jeżeli rzeczywiście miałoby się okazać, że będzie tam ogłoszone, że Polska dostaje pieniądze z KPO, z jednej strony to dobrze, bo pieniądze się Polsce należą od dawna, ale z drugiej strony, to będzie już koronny dowód na to, że żadna praworządność, żadne warunki, żadne kamienie milowe, jakkolwiek by ktokolwiek tego nie nazywał, nie miały znaczenia, że to była tylko czysto polityczna gra na osłabienie rządu PiS, na ułatwienie Platformie Obywatelskiej i Donaldowi Tuskowi dojścia do władzy - ocenił w czwartek w Polskim Radiu 24.