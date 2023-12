Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty został zapytany o wczorajsze zapowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy o nadziei na owocną współpracę z nowym rządem Donalda Tuska.

- Popatrzymy po efektach, dobro obywatela jest różnie rozumiane i konstruowane przez różne środowiska. Pan prezydent Duda, jak podpisywał ustawy o KRS, albo Trybunale Konstytucyjnym, to też uważał, że robił to w imieniu i dla dobra obywateli - ocenił współprzewodniczący Nowej Lewicy. - Liczę na to, że pan prezydent zauważy i rozsądnie podejdzie do zmiany politycznej, która nastąpiła i powinien, moim zdaniem, zmienić sposób myślenia - stwierdził Czarzasty.

Współprzewodniczący Lewicy pozytywnie ocenił zwołanie przez prezydenta Rady Bezpieczeństwa Narodowego zaplanowanej na przyszły tydzień.

Odniósł się również do udziału Donalda Tuska w spotkaniu Komisji Europejskiej i deklaracji odblokowania środków z KPO. Prowadzący zapytał, czy nowy premier przywiezie z Brukseli pieniądze. - Na pewno część i na pewno odblokuje proces - stwierdził Czarzasty i dodał, że nie przejmuje się komentarzami PiS o politycznym umotywowaniu decyzji KE o odblokowaniu środków unijnych dla Polski.

- Władze PiS wykazują się totalną nieskutecznością, bądź arogancją. Wypowiedź pana prezesa Kaczyńskiego ws. Donalda Tuska, to jest wypowiedź z innych czasów. Ja mogę powiedzieć panu Kaczyńskiemu całkowicie otwarcie: Panie prezesie, Polska się zmieniła. Nie ma już takiej Polski, w której się pan świetnie czuje, Polski ksenofobicznej, dzielącej Polaków. My nie będziemy rządzili przez konflikt - oznajmił wicemarszałek Czarzasty.

- Nie usłyszy pan ode mnie, Władka Kosiniaka, Szymona Hołowni, czy Donalda Tuska historii "ci są świniami, ci nie są świniami, ci są lepsi, ci są gorsi". Wszyscy są warci zabiegania, wszyscy są poważni, każdy obywatel i obywatelka - oznajmił polityk.

