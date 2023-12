Sejm zdecydował, że kandydatem na premiera będzie Donald Tusk. Po godzinie 16 rząd Mateusza Morawieckiego nie uzyskał wotum zaufania, co sprawiło, że doszło do uruchomienia drugiego kroku.

Marszałek Szymon Hołownia przekazał, że grupa posłów zgłosiła kandydaturę Donalda Tuska. Na mównicy pojawił się Borys Budka jako wnioskodawca.

- Donald Tusk zawsze pozostał wierny zasadom, o które w tych wyborach walczyliśmy. Te zasady to przede wszystkim przedkładanie dobra wspólnego nad interes osobisty - mówił Budka.

- Mieliśmy do czynienia w Polsce, w ostatnim czasie, z absolutnym zaprzeczeniem tych wartości - zaznaczył. Stwierdził, że przez osiem lat Polska miała styczność z ludźmi, którzy doszli do władzy tylko po to, by pomnażać własne majątki.

Podczas jego przemówienia część z zebranych polityków głośno krzyczała, zakłócając obrady. - Bardzo państwa proszę o powściągnięcie ekspresji - zareagował marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

B. Budka o wyborze D. Tuska na prezesa Rady Ministrów: Polacy zasłużyli na prawdziwego premiera

Budka powiedział, że wybór Tuska na premiera, to nie tylko decyzja polityków, ale miliona Polaków, którzy głosowali w wyborach 15 października. - Polacy zasłużyli na prawdziwego premiera - zaznaczył.

- Ostatnie dwa i pół roku to walka o pryncypia, ale przede wszystkim o to, by znowu to co powinno nas wszystkich łączyć stało się podstawą funkcjonowania polskiego rządu - kontynuował.

Uznał, że Donald Tusk zmierzył się z całą machiną, która była wymierzona w jednego człowieka. Potem odniósł się do dawnego rządu i powiedział, że jego działania przejdą do historii jako "przykład niesamowitej pogardy i zaprzeczenia wszystkich wartości, o które powinno się walczyć w polityce".

Uznał, że Tusk pokazał, że w sposób demokratyczny, przy urnie wyborczej, można odsunąć od władzy "tych, którzy tej demokracji nie szanują".

Sejm RP. Politycy komentują kandydaturę Donalda Tuska

Po wystąpieniu wnioskodawcy głos zabrali przedstawiciele klubów. Pierwszy przemówił w imieniu Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak. Polityk stwierdził, że Donald Tusk uciekł do Brukseli, ale wcześniej podwyższył w Polsce wiek emerytalny, podniósł podatek VAT, zlikwidował jednostki wojskowe i posterunki policji.

- Donald Tusk to kuglarz emocji, aktor, który potrafi manipulować ludźmi. Który wykorzystując kłamstwo, najprawdopodobniej wróci na fotel premiera. Wmówił ludziom, że w Polsce umiera demokracja, mimo że ubiega się o stanowisko po demokratycznych wyborach - mówił.

Po jego przemówieniu salę opuścił Jarosław Kaczyński.

Następnie kandydaturę Donalda Tuska na premiera poparł przedstawiciel KO Bartłomiej Sienkiewicz, który przypomniał zasługi i historię polityka. - Dziś, Donald Tusk, ubiegający się o poparcie w wysokiej izbie jest przedstawicielem pokolenia wolności (...) Niech się dopełni, na tej sali, historia polskiej wolności - zaznaczył.

Po nim głos zabrali przedstawiciele Trzeciej Drogi - Mirosław Suchoń (Polska 2050), Barbara Oliwiecka (Polska 2050) i Władysław Kosiniak-Kamysz (Polskie Stronnictwo Ludowe).

- Rząd pod przewodnictwem Donalda Tuska będzie również waszym rządem, bo będzie rządem rzeczpospolitej, a nie żadnej partii politycznej - odniósł się do wyborców PiS i Konfederacji Kosiniak-Kamysz. - Na przeciw monowładzy staje współpraca, na przeciw monologu staje dialog - podkreślił.

- Wszyscy baliśmy się trzeciej kadencji waszych rządów - skierował z kolei swoje słowa do byłej władzy Włodzimierz Czarzasty z Nowej Lewicy. Stwierdził, że rządy PiS były złe, antydemokratyczne i partyjne.

Tekst jest aktualizowany.