- Tu doszło do pewnego społecznego nieporozumienia - stwierdził Jarosław Kaczyński chwilę po tym, jak rząd Mateusza Morawieckiego nie otrzymał wotum zaufania. Pytany o to, czy zamierza pogratulować Donaldowi Tuskowi, który ma zostać premierem, prezes PiS stwierdził, że dziennikarz "chyba żartuje".

Sejm nie przyjął wotum nieufności Mateusza Morawieckiego. Po opuszczeniu sali plenarnej prezes PiS Jarosław Kaczyński został zapytany o to wydarzenie przez dziennikarzy. - Tu doszło do pewnego społecznego nierozumienia, ale taka jest demokracja. My to akceptujemy, będziemy dalej walczyć - zapowiedział polityk.

Dopytywany, co rozumie przez "społeczne nieporozumienie", stwierdził, że "kampania przeciwko PiS przekonała znaczną część społeczeństwa, że urojona rzeczywistość jest rzeczywista".

Donald Tusk premierem? Jest jednoznaczna reakcja Jarosława Kaczyńskiego

Polityk był dopytywany przez dziennikarzy o to, czy wywalczył Polskę swoich marzeń. - Polska moich marzeń to jest Polska bez polityków, którzy będą działali na rzecz obcych państw - podkreślił.

Na sam koniec prezes został zapytany, czy pogratuluje "tak po ludzku" wygranej Donaldowi Tuskowi, jeśli ten zostanie nowym premierem. W odpowiedzi Jarosław Kaczyński zwrócił się do dziennikarza i odpowiedział: "pan chyba żartuje".