W trakcie spotkania Naczelny Dowódca Walerij Załużny oraz dowódcy poszczególnych kierunków operacyjnych złożyli szczegółowe raporty dotyczące sytuacji operacyjnej.

- Kupiańsk, Łyman i wszystkie kierunki Doniecka, front południowy. Dziękuję wszystkim żołnierzom i dowódcom za ich niezłomność i odwagę - podkreślił Wołodymyr Zełenski.

Jednocześnie prezydent Ukrainy stwierdził, że w trakcie narady ustalone zostały priorytety dla wojska na najbliższe tygodnie prowadzenia wojny.

- Zadaniem naszego państwa, także zimą, jakkolwiek będzie to trudne, jest okazanie siły i niedopuszczenie do tego, by wróg przejął inicjatywę. Nie możemy pozwolić mu na zdobycie przyczółków. Dziękuję wszystkim, których działania właśnie to zapewniają - stwierdził.

Ukraina. Krok ws. akcesji do Unii Europejskiej

W podsumowaniu kolejnego dnia wojny znalazł się także fragment dotyczący działalności politycznej Wołodymyra Zełenskiego oraz Rady Najwyższej Ukrainy. Prezydent Ukrainy zwrócił uwagę na wprowadzanie kolejnych zmian w państwowych przepisach, które wymagane są przez Komisję Europejską i inne podmioty w Brukseli.

- Ukraina wywiązuje się ze wszystkich zobowiązań. Udowodniliśmy to już wielokrotnie. Nawiasem mówiąc, Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła dziś niezbędne ustawy zgodne z zaleceniami Komisji Europejskiej w zakresie przeciwdziałania korupcji i praw mniejszości narodowych. Uwzględniono także wnioski Komisji Weneckiej, szczególnie dotyczących wspólnot narodowych - mówił.

- Oczekujemy, że wysiłki Ukrainy zostaną odpowiednio ocenione przez przywódców UE i że europejskie obietnice złożone Ukrainie zostaną spełnione. Mieliśmy siedem rekomendacji, w grudniu zrobiliśmy wszystko, czego od nas oczekiwano - dodał.

Wspomniana przez Wołodymyra Zełenskiego ustawa dotycząca mniejszości narodowych zamieszkujących w Ukrainie była jednym z elementów, na które wskazywały władze w Budapeszcie przy zapowiedzi blokady akcesji. Nowe przepisy wprowadzają m.in. dowolność doboru języka wykładowego w takich placówkach.