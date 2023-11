24 lutego 2022 siły zbrojne Federacji Rosyjskiej zaatakowały terytorium Ukrainy. Zdaniem rosyjskiego dyktatora agresja miała zakończyć się po kilku dniach. Tymczasem Ukraina stawia opór od ponad 640 dni.

- Obrona i upór Ukraińców jest wspaniały. Chyba nikt nie przewidział, że są oni w stanie tak się bronić. Jeszcze nie wiemy, jaki będzie koniec, ale do tej pory dobrze im idzie - stwierdził historyk Norman Davies na antenie Polsat News.

Putin umocnił tożsamość Ukraińców jak nikt inny

Pytany o to, czy Władimir Putin przejdzie do historii jako człowiek, który przyczynił się do powstania nowoczesnego, europejskiego społeczeństwa Ukrainy odparł, że jest to bardzo możliwe.

- Zdaje mi się że tak. Nikt tak nie umocnił tożsamości Ukraińców, jak Putin. Państwo miało tragiczną historię. Jeszcze niedawno ten kraj był podzielony, ale od momentu inwazji rosyjskiego wojska, Ukraińcy są zjednoczeni - powiedział gość "Dzień na świecie". - Wszyscy chcą się bronić i ta tożsamość została umocniona. Obojętnie jak ta wojna się skończy, ale tożsamość Ukraińców już zostanie - dodał.

Na pytanie czy imperialistyczna Rosja Putina musiała zaatakować sąsiedni kraj, który zmierzał w kierunku zjednoczonej Europy bez wahania odparł, że dyktator Federacji Rosyjskiej miał inne wyjście.

- Putin miał wybór. Mógł stworzyć nowe podejście do świata, ale wybrał to co wybrał, czyli powrót do imperialistycznych poglądów i tych jego własnych pseudo religijnych ideologii - odparł historyk.

Czy Władimir Putin może zaatakować inne kraje poza Ukrainą?

Od początku wojny z Ukrainą pojawiają się głosy, że Putin może zaatakować także inne kraje, w tym Polskę. Te doniesienia są cały czas podsycane przez rosyjskich urzędników, którzy w propagandowych mediach mówią o mocarstwie Rosji i grożą innym krajom. Jednak zdaniem historyka jest to jedynie czcze gadanie.

- On jest za słaby. Absolutnie za słaby żeby pójść dalej. Bardzo wątpię, że Putin jest w stanie zająć Ukrainę w całości. Ukraina jest bardzo dużym krajem, większy od Polski i on potrafił zająć jedną piątą może jedną szóstą tego terytorium i to z trudnościami. Nie jest w stanie pójść dalej - stwierdził Davies.

Pytany o przyszłość "putinowskiej Rosji", przyznał, że "wszystko ma swój termin". - Myślę, że Putin tak długo nie będzie panować. Wcześniej czy później będą zmiany w Rosji. Oczywiście nie wiemy, czy ta zmiana będzie korzystniejsza dla Ukrainy czy odwrotnie. Możliwe, że znajdą jeszcze gorszego tyrania niż Putin - powiedział historyk.

- To jest wieczny paradoks Rosji. Jest ogromna i równocześnie jest słaba. Nie potrafi używać swojej siły i zdaje się, że czas Putina zbliża się do końca - dodał.