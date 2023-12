Informacja o odnalezieniu niewybuchu wpłynęła do policji w piątek w godzinach przedpołudniowych. Jak przekazano, do znaleziska doszło przy ul. Sielskiej na terenie budowy.

Niewybuch w Olsztynie. Podjęto decyzje o ewakuacji

Na miejsce wysłano m.in. patrole policji, w tym grupę rozpoznania minersko-pirotechnicznego, która zabezpieczyła miejsce znaleziska. Wsparcia udzieliła również straż pożarna.

Strefa zagrożenia została zabezpieczona przed udziałem osób postronnych. Informacja o znalezisku została przekazana do Centralnego Ośrodka Koordynacji Rozminowania we Wrocławiu, a następnie do jednostki wojskowej, której żołnierze ostatecznie zabezpieczą znalezisko i zajmą się jego neutralizacją.

Niewybuch ma zostać podjęty przez saperów. Pracujący na miejscu zdarzenia policjanci podjęli decyzję o ewakuacji osób z pobliskich budynków. Na czas zabezpieczenia znaleziska podjęto decyzję o ewakuacji osób od ul. Sielskiej 34 w promieniu 500 metrów.

A to w praktyce oznacza zamknięcie wjazdu i wyjazdu z Olsztyna od zachodu.

