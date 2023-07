Niewybuch dryfującą niedaleko przystani żeglarskiej zauważył przypadkowy mężczyzna, który zadzwonił pod numer alarmowy. Na miejsce udali się lęborscy policjanci, którzy zabezpieczyli teren.

"Funkcjonariusz z grupy rozpoznania minersko - pirotechnicznego ustalił, że znaleziony przedmiot to granat zaczepny pochodzący z okresu II wojny światowej. Policjant unieruchomił niewybuch, zabezpieczając go przed odpłynięciem" - napisała w komunikacie pomorska policja.



Mundurowi przez cały czas pilnowali niewybuchu. Dbali o to, by nikt nie zbliżał się do zagrodzonego miejsca.

Niewybuch pływał w jeziorze. Sprawą zajęli się saperzy

W czwartek przed godziną 9:00 granat został przejęty przez wojskowy patrol saperski.

Policja wystosowała apel z przestrogą, jak się zachować w przypadku znalezienia podobnego przedmiotu. Funkcjonariusze zastrzegają, że pod żadnym pozorem nie wolno ruszać i podnosić znaleziska. Należy niezwłocznie powiadomić policję, która zabezpieczy miejsce.



"Niezachowanie należytych środków bezpieczeństwa i brak świadomości o grożącym niebezpieczeństwie może skończyć się tragicznie" - ostrzegła policja.

