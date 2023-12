XII-wieczna wieża Garisenda w Bolonii grozi zawalenie. Burmistrz miasta poinformował, że naprawa zabytku zajmie co najmniej 10 lat i będzie kosztować 20 milionów euro. To prawie pięciokrotnie więcej niż zakładano dotychczas.

Parę dni temu władze Bolonii zaprezentowały projekt o wartości 4,3 mln euro, mający na celu podparcie i ratowanie wieży Garisenda, której grozi zawalenie. Jest to jedna z dwóch wież w mieście, z których roztacza się widok na centrum Bolonii. Przez wieki budowla była inspiracją wielu malarzy oraz punktem kontrolnym podczas konfliktów zbrojnych w północnych Włoszech.

Wieża Garisenda nachyla się pod kątem 4 stopni. To więcej niż znana Krzywa Wieża w Pizie, której nachylenie wynosi 3,9 stopnia. Grunt pod budowlą w Bolonii zaczął się coraz bardziej zapadać, co zwiększyło ryzyko zawalenia i zmusiło do odgrodzenia terenu wokół wieży.

Krzywej wieży w Bolonii grozi zawalenie. Ryzyko tragedii

Burmistrz Matteo Lepore na konferencji prasowej w ratuszu Bolonii poinformował, że naprawa budowli będzie kosztować więcej niż zakładano.

"Myślę, że na renowację i wzmocnienie wieży wydamy nie mniej niż 20 milionów euro, a może więcej" - poinformował burmistrz miasta cytowany przez agencję informacyjną ANSA.

Dodał również, że nie ma powodów, aby sądzić, że realizacja inwestycji potrwa krócej niż 10 lat.

Bolonia może stracić cenny zabytek. Remont zajmie dekadę

Wieża Garisenda ma 48 m wysokości. Razem z drugą wieżą Ashineli są symbolami i punktami turystycznymi Bolonii.

Włoska agencja zajmująca się ochroną ludności ogłosiła "żółty" alert dla obszaru wokół dwóch wież, oznaczający objęcie go obserwacją. Lokalne władze uważają, że budynek nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi. Istnieją również pomarańczowy i czerwony alert, symbolizujące większe ryzyko.