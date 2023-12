Do odkrycia doszło podczas przebudowy kanalizacji deszczowej w centrum Nowogrodu. Budowlańcy w murach i ogrodzeniu kościoła odnaleźli dwa niewybuchy: jeden o długości 150 cm i średnicy 30 cm, a drugi o długości 50 cm i średnicy ośmiu cm.

Ewakuacja Nowogrodu. Wyjechało dwa tys. osób

Trzeba było ewakuować wszystkich mieszkańców miejscowości, a więc ponad dwa tysiące osób. Odwołano też zajęcia w szkole. Na zajęcia nie przyszło w czwartek rano około 400 uczniów.

WIDEO: Niewybuchy w Nowogrodzie

- Dzięki temu, że poinformowaliśmy o ewakuacji dzień wcześniej, to mieszkańcy o tym wiedzą. Z racji, że jest to już kolejny raz, to mieszkańcy pozytywnie do tego podchodzą. Sami się ewakuują, więc sprawnie to przebiega - relacjonował w rozmowie z Polsat News prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Karol Babiel.

To nie pierwsza taka ewakuacja

Nowogród to miejsce, w którym niewybuchy znajdowane są regularnie. Ostatni raz tydzień temu, wówczas również trzeba było zarządzić ewakuację.

- Okres wojenny zostawił wiele śladów, przede wszystkim w postaci zniszczonego miasta, ale również wielu niewybuchów, które tutaj dzisiaj zostały znalezione - powiedział burmistrz Nowogrodu Grzegorz Palka.

ZOBACZ: Warszawa: Ewakuacja na Białołęce. Niewybuchy znaleziono w mieszkaniu

Przed godziną 12 urząd poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że akcja zakończyła się sukcesem i mieszkańcy mogą już wrócić do swoich domów.

Usuwania niewybuchów trwało około godzinę. Patrol saperski zabrał niewybuchy na poligon do Orzysza, gdzie mają zostać zdetonowane.