Nowa Zelandia wprowadza nowatorskie rozwiązanie w dystrybucji przesyłek. Linie lotnicze Air New Zealand ogłosiły, że nowo zakupiony elektryczny samolot będzie wykorzystywany do dostarczania paczek i listów. Takie rozwiązanie pozwoli ograniczyć emisję spalin.

W środę nowozelandzkie linie lotnicze ogłosiły, że zakupiły zasilany akumulatorowo, w pełni elektryczny samolot towarowy, który od 2026 r. będzie używany do obsługi poczty między lotniskami. Nowy sposób na przekazywanie paczek i listów ma być kolejnym ruchem w ramach akcji ograniczającej emisję spalin wewnątrz kraju.

Samolot dostarczy pocztę. Nowy pomysł w Nowej Zelandii

Samolot elektryczny ALIA został zaprojektowany przez amerykańską firmę lotniczą Beta Technologies. Ma długość około 12 metrów, waży trzy tony i może osiągać prędkość do 270 km na godzinę. Będzie leciał wolniej niż komercyjne samoloty, mogąc przy tym przewieźć maksymalnie 560 kg ładunku.

Dystans, który będzie mógł pokonać elektryczny samolot wynosi ponad 480 km. Planuje się, aby był wykorzystywany jedynie na trasach nieprzekraczających 150 km na terenie Nowej Zelandii. Całkowite ładowanie akumulatora ma zajmować od 40 do 60 minut, czyli nieco dłużej niż tankowanie tradycyjnego samolotu o podobnej wielkości. Lotniska przyjmujące nowego dystrybutora poczty będą musiały zainwestować w specjalne kostki ładujące, umożliwiające uzupełnienie energii w samolotach.

Nowa Zelandia. Ograniczenie emisji spalin i szybsze dostarczenie poczty

Linie lotnicze Air New Zealand stwierdziły, że zakup samolotów jest "nową erą", która w przyszłości może być nadzieją na zeroemisyjny transport lotniczy pasażerów. Do wprowadzenia określonych rozwiązań przyczyniło się również niskie zaludnienie Nowej Zelandii, które mogło być uciążliwe w przypadku dystrybucji poczty.

Firma wprowadziła samoloty elektryczne do swojej floty znacznie wcześniej niż konkurencja. To oznacza że pracownicy ​​Air New Zealand mogą zapoznać się z regulacjami, bezpieczeństwem i konserwacją lotnictwa elektrycznego z wyprzedzeniem, co umożliwi szybsze wprowadzenie tych samolotów do użytku cargo. Ma to nastąpić w 2026 roku.