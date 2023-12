W badaniu Fundacji Allianz wzięli udział tylko młodzi dorośli z pięciu europejskich państw: Włoch, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Grecji. Wybór najmłodszej grupy wiekowej umotywowano faktem, że to właśnie oni w nadchodzących latach i dekadach będą wyznaczać kierunek, w którym podążą ich kraje.

Sondaż ws. stosunku do nieposiadania dzieci. Polacy na czele

Jak podkreśla w swoim raporcie organizacja, zrozumienie dla nieposiadania dzieci stało się w Polsce wśród osób od 18. do 29. roku życia rekordowo wysokie. Okazuje je 86 proc. Polaków w tym wieku.

"To więcej niż we Włoszech, w Wielkiej Brytanii, Niemczech czy Grecji" - podkreślają badacze. Na pytanie, "czy rozumiem, kiedy w dzisiejszych czasach ludzie wahają się, czy mieć dzieci", twierdząco odpowiedziało 82 proc. badanych we Włoszech, 81 proc. ankietowanych w Wielkiej Brytanii, 78 proc. Niemców i 75 proc. badanych w Grecji.

ZOBACZ: W Polsce rodzi się mniej dzieci. Poseł: Bo mamy mniej kobiet

Badacze mają teorię, dotyczącą tego, czemu akurat młodzi Polacy są najbardziej tolerancyjni w kwestii nieposiadania dzieci. Wskazuje się na co najmniej dwa czynniki.

- Jedną z przyczyn takich wyników ankiety może być to, że kwestia rodziny zawsze była traktowana w Polsce jako sprawa prywatna, co odróżnia nas od protestanckiej części Europy. Po prostu źle widziane jest namawianie do posiadania dzieci - skomentował cytowany przez dziennik "Rzeczpospolita" dyrektor badającego demografię Instytutu Pokolenia Michał Kot.

ZOBACZ: Rodzi się coraz mniej dzieci. Polityk PiS: Ja mam dwoje. Wszystkich nie zastąpię

Zwrócił uwagę, że "wpływ na wyniki mogła też mieć wojna za naszą wschodnią granicą". - W badaniach jakościowych, jakie prowadziliśmy na przełomie 2022 i 2023 r., bardzo często padały określenia, szczególnie na ścianie wschodniej, że to nie jest dobry czas na posiadanie dzieci - wyjaśnił ekspert.

Badanie Fundacji Allianz przeprowadzono od września do listopada 2022 r., czyli w okresie, gdy media alarmowały, że z powodu wojny może zabraknąć nawet węgla na zimę".

Młodzi Polacy wyróżniają się też stosunkiem do adopcji

"Na tle innych rówieśników Polacy wyróżniają się też jednak czymś innym: obiekcją wobec adopcji dzieci przez pary jednopłciowe" - podkreślono w analizie organizacji.

Jednak według autorów nie oznacza to, że przejawiają tendencje autorytarne. "Są bardziej skłonni, by podkreślić znaczenie wolnej prasy, niezależnych sądów i zaangażowania obywatelskiego" - zaznaczono.

ZOBACZ: Za 25 lat zabraknie prawie 3 mln Polaków. Kryzys demograficzny znacznie przyspieszy - prognozuje GUS

W 2022 roku w Polsce urodziło się 305 tys. dzieci, najmniej od końca II wojny światowej. Jednym z podstawowych powodów zapaści demograficznej jest zmniejszająca się liczba kobiet w wieku rozrodczym, ale znaczenie ma również ich stosunek do posiadania potomstwa.

Z badania przeprowadzonego przez CBOS w drugiej połowie 2022 roku wynika, że 32 proc. Polek w wieku 18-45 lat planuje potomstwo w bliższej lub dalszej perspektywie, a 68 proc. nie ma planów prokreacyjnych. W porównaniu z 2017 rokiem, odsetek kobiet, które zamierzają mieć dzieci, zmniejszył się o 9 punktów procentowych.