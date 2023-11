Papież Franciszek w sobotę odniósł się w swoim przemówieniu do problemu demograficznego. Stwierdził, że w obecnych czasach ludzie chętniej decydują się na posiadanie szczeniaka, niż dziecka. Uznał, że przez to zapotrzebowanie na pediatrów maleje, a na weterynarzy rośnie. "To nie jest dobry znak" - apelował.

Papież Franciszek spotkał się w sobotę z członkami Włoskiej Federacji Lekarzy Pediatrów oraz Włoskiego Stowarzyszenia Otorynolaryngologów Szpitalnych. Zaznaczył, że w obecnych czasach medycyna stoi przed wieloma trudnościami.



"Medycyna, która rezygnuje z opieki i zakorzenia się w odczłowieczonych i dehumanizujących procedurach, nie jest już sztuką leczenia" - powiedział papież, którego słowa przytacza Vatican News.

Papież nazwał medyków "jednym z filarów kraju". Wspomniał czasy pandemii oraz wskazał na problemy ekonomiczne Włoch, które powodują braki kadrowe w szpitalach. Nawoływał, by pomimo trudności zachować dostępność do opieki medycznej "dla każdego".



Zachęcał, by lekarze skoncentrowali się na trosce o pacjenta, jednakże nie zapominali o trosce do samego siebie. "Ci, którzy są powołani do dbania o innych, nie mogą zaniedbywać dbania o siebie" - wskazał.

Papież o zapotrzebowaniu na weterynarzy. "Dzisiaj ludzie wolą mieć szczeniaka niż dziecko"

Ojciec Święty po raz kolejny odniósł się do kryzysu demograficznego, jaki panuje we Włoszech i w coraz większej liczbie państw wysokorozwiniętych.



"Miejmy nadzieję, że uda nam się odwrócić ten trend, tworząc korzystne warunki dla młodych ludzi, aby mieli więcej pewności siebie i na nowo odkryli odwagę oraz radość ze stania się rodzicami" - podkreślił wskazując na starzejące się społeczeństwo.

"Może nie powinienem tego mówić, ale powiem: dzisiaj ludzie wolą mieć szczeniaka niż dziecko" - kontynuował swoje przemówienie.



Dodał, że jest to powód, który doprowadził do zmniejszenia zapotrzebowania na pediatrów, a zwiększenia na weterynarzy. "To nie jest dobry znak" - zaznaczył.