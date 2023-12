Podczas czwartkowego posiedzenia Rady Federacji wyznaczona została data wyborów prezydenckich w Rosji. Jak zadecydowali senatorowie, głosowanie odbędzie się 17 marca 2024 roku. - Decyzja oznacza początek kampanii wyborczej - oceniła Walentina Matwijenko, przewodnicząca Rady Federacji.

Była komisarz praw człowieka, obecnie szefowa Centralnej Komisji Wyborczej Rosji Ella Pamfiłowa oceniła, że będą to pierwsze wybory we wspłóczesnej Rosji, które odbędą się w "tak toksycznej atmosferze geopolitycznej".

Według Pamfiłowej Rosja posiada niezbędne instrumenty, które pozwolą na "rzetelne przeprowadzenie wyborów".

Jak wskazuje portal Ukrainska Prawda, Centrala Komisja Wyborcza ma do 12 grudnia podjąć decyzję o możliwości przeprowadzeniu wyborów prezydenckich na okupowanych terenach w Ukrainie. Pamfiłowa wskazała, że w tym celu należy przeprowadzić konsultacje z m.in. Ministerstwem Obrony czy Federalną Służbą Bezpieczeństwa (FSB).

Wybory prezydenckie w Rosji. Na decyzję Władimira Putina należy poczekać

O kandydaturę Władimira Putina pytany był w czwartek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. - Do tej pory nie było żadnych oświadczeń Putina, dlatego w tym przypadku należy uzbroić się w cierpliwość - mówił, cytowany przez agencję TASS.

Pieskow ocenił, że prezydent, który zajmie miejsce po Putinie powinien być "taki sam". "Na prośbę wyjaśnienia odpowiedzi, przekazał, że kolejny prezydent może być 'inny, ale taki sam', jak Putin" - podaje portal Ukrainska Prawda.

Rzecznik Kremla dodał również, że "nie ma wątpliwości co do zwycięstwa" Władimira Putina.

Ostatnie wybory prezydenckie w Rosji przeprowadzono w 2018 roku. Głosowanie odbyło się 18 marca, w rocznicę aneksji Krymu. W rezultacie głosowania Władimir Putin miał uzyskać 76,69 proc. głosów, co było wskazywane jako najwyższy wynik dyktatora wśród wszystkich wyborów prezydenckich, w których brał udział.

Jeśli Putin zostanie ogłoszony prezydentem w przyszłym roku oznaczać to będzie, że co najmniej do 2030 roku pozostanie u władzy.

