Rosja zamierzała zablokować członkostwo Finlandii i Szwecji w NATO -wynika z tajnego raportu, ujawnionego przez fińskie media publiczne. Moskwa planowała m.in. podsycać napięcia, by zwiększyć nieporozumienia między krajami europejskimi a Turcją.

Napięcia między Rosją a Finlandią nasiliły się od czasu, gdy Władimir Putin rozpoczął pełnoskalową inwazję na Ukrainę w lutym 2022 r., co skłoniło Finlandię do przystąpienia do NATO.

Wyciekły tajne dokumenty. Finlandia odkryła przerażający plan Rosji

Władimir Putin zapewniał, że Rosja "nie ma problemów" z Finlandią i Szwecją, a przystąpienie obu krajów do Sojuszu Północnoatlantyckiego nie stanowi dla Kremla bezpośredniego zagrożenia. Jednak reporterzy fińskiego publicznego nadawcy "Yle", dotarli do ściśle tajnych dokumentów, z których wynika, że agenci rosyjskiego wywiadu mieli siać zamęt i konfliktować kraje Zachodu.

Celem rosyjskiego planu miało być zwiększenie napięć pomiędzy krajami europejskimi, NATO i Turcją. W tym celu w głównych miastach Europy miały być organizowane demonstracje, których uczestnicy głosiliby hasła wyszydzające prezydenta Turcji, Recepa Tayyipa Erdogana.

W ujawnionych dokumentach jest mowa o masowych protestach, które miały wybuchnąć po spaleniu Koranu w Szwecji i wywołaniu strachu przed islamem wśród mieszkańców Europy. Napięcia miały być podsycane, m.in. za pomocą mediów społecznościowych.

Tajna policja potwierdza doniesienia

Plan ujawnia notatka przygotowana przez oficera rosyjskiego wywiadu, która wyciekła do Dossier Center, ośrodka dziennikarstwa śledczego założonego przez zaprzysiężonego przeciwnika Kremla - Michaiła Chodorkowskiego.

Fińskie służby potwierdzają, że wiedziały o planach Moskwy na zablokowanie członkostwa obu krajów w Sojuszu. Supo (Suojelupoliisi - Policja Ochronna; red.) nie udziela informacji na temat działań operacyjnych w tej sprawie. "Yle" zaznacza, że nie stwierdzono, by Rosja miała zrealizować swoje zamierzenia na terenie Finlandii

