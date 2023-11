Na piątkowej konferencji prezes Narodowego Banku Polskiego stwierdził, że instytucja cieszy się najwyższym obywatelskim zaufaniem. Przypomniał, że NBP jest sprawdzany przez Najwyższą Izbę Kontroli dwa razy do roku i zawsze "dobrze wypada w tych audytach". Podał, że audyty są niezwykle skrupulatne - "od szczegółu do ogółu". Podał, że nigdy nie wyszło w nich łamanie prawa, konstytucji czy ustawy.

- Nigdy w historii NBP nie było żadnego poważnego przypadku naruszenia procedur, złamania prawa, nie toczyły się takie sprawy i postępowania. Nie mówiąc o łamaniu konstytucji czy ustawy - zaznaczył.

- Dlatego bardzo bolesne są dla nas te publicznie rozgrywane potyczki, z którymi nie mamy nic wspólnego, w których dobro narodowe Banku Polskiego, jego obraz, jego prestiż są naruszane - powiedział Adam Glapiński podczas piątkowej konferencji.

A. Glapiński: To co się dzieje jest dla nas całkowicie niezrozumiałe

- Każdy kto atakuje bezpodstawnie NBP i godzi w jego prestiż uderza bezpośrednio w dobro Polski, naszej ojczyzny - dodał.



- To co się dzieje jest dla nas całkowicie niezrozumiałe. Stek obelg, kłamstw, poniżających żartów, gróźb, oszałamiające - podkreślił.

Powiedział, że dane groźby pod adresem NBP są atakiem wobec całej Polski. Stwierdził, że celem danych ataków może być "chęć wprowadzenia na siłę, gwałtem, ciągnąc za włosy, Polski do strefy euro". Dodał, że sprawa wejścia Polski do strefy euro może być rozpatrywana dopiero, gdy Polska osiągnie poziom rozwoju krajów Europejskich, czyli za około 8-10 lat.

Według niego, jeżeli ataki będą się powtarzać to Bank może "przestać być jednym z najbardziej prestiżowych banków na świecie".

- My jesteśmy na pierwszych stronach gazet finansowych i bankowych jako przedmiot podziwu i sukcesu, jedyny kraj, któremu udaje się doskoczyć do czołówki najbogatszych krajów świata - przekonywał.

Spór w NBP. Adam Glapiński kontra Paweł Mucha

Adam Glapiński podczas konferencji przekonywał, że nie doszło do żadnego łamania prawa, jednakże co innego zarzucił mu członek zarządu NBP Paweł Mucha. Wśród zarzutów znalazł się brak przekazywania informacji na temat decyzji RPP, o które wnioskował Mucha. Dodał także, że w Banku dochodzi do "licznych przekroczeń", a on sam był pomijany w poszczególnych głosowaniach zarządu.



Do sprawy odniósł się NBP, który uznał zachowanie członka zarządu za "nieakceptowalne" oraz zarzucił mu "wytwarzanie atmosfery zagrożenia, rozliczeń i konfliktu".

"Wbrew podnoszonym zarzutom przez pana Pawła Muchę, członka zarządu NBP, a także pomimo postępowania, o którym mowa w ust. 1, Zarząd Narodowego Banku Polskiego wykonuje wszystkie zadania w niezakłócony sposób, skutecznie i zgodnie z prawem" - napisał także NBP w specjalnym oświadczeniu dotyczącym sporu.

- Jesteśmy jedynym bankiem na świecie, który wszystkie kwoty umieszcza w internecie. Nawet dyrektorzy umieszczają oświadczenia majątkowe. Wszystko jest w internecie. I członek zarządu, który przychodzi do banku i dziwi się, że wynagrodzenie jest tak małe, a moim zdaniem bardzo duże, to nie zaglądał do sieci. Ten spór jest wyłącznie o nagrody i premie i to jest cała prawda. Reszta to jest taka mgiełka i didaskalia - odniósł się do sprawy Glapiński.

