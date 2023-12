O spotkaniu z liderem Koalicji Obywatelskiej marszałek Szymon Hołownia poinformował w czwartek podczas konferencji prasowej. Politycy mają rozmawiać o kwestiach wyboru Donalda Tuska na premiera i dacie jego expose.

- To będzie decyzja pana premiera Tuska, jak woli. Czy wolałby, żeby jeszcze tego samego dnia, wieczorem, to on został wybrany na premiera, a na przykład expose i głosowanie nad składem Rady Ministrów zrobimy 12 grudnia, tak, żeby w Polsce był premier już tego dnia. Albo będzie na przykład wolał, żebyśmy zrobili wszystkie te trzy elementy, idąc późno w wieczór, późno w noc tego samego dnia, czy na przykład wyrazi taką wolę, że lepiej będzie, żeby 11 grudnia był dniem, kiedy zamknie się sprawa Mateusza Morawieckiego - powiedział Hołownia cytowany przez PAP.

Planujemy kontynuację tematu.

Expose Mateusza Morawieckiego 11 grudnia

Na 11 grudnia na godz. 10:00 zapowiedziano expose premiera Mateusza, którego na premiera wyznaczył prezydent. Następnie posłowie będą głosować nad wotum zaufania. Jak dotąd wszystkie ugrupowania - poza Prawem i Sprawiedliwością - zadeklarowały, że nie poprą nowego rządu Mateusza Morawieckiego. Jeśli nie uzyska wymaganej większości głosów, nowego szefa rządu wskaże Sejm.

W wyborach do Sejmu, które odbyły się 15 października, PiS zdobyło 194 mandaty, co nie daje większości co najmniej 231 posłów. KO zdobyła 157 mandatów, Trzecia Droga - 65, Nowa Lewica - 26, a Konfederacja - 18.

lmo//polsatnews.pl/PAP