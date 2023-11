Sejmowa sala plenarna czasami nie pęka w szwach. Kiedy nie trwają głosowania, posłowie przebywają gdzie indziej. To irytuje niektórych telewidzów, którzy uważają, że politycy nie wypełniają obowiązków. Parlamentarzyści z różnych frakcji mówili w Polsat News, że to tylko złudzenie. Poseł Lewicy wpadł na pomysł, co zrobić, by Sejm nie był pusty. Uznał, że ustawy można procedować w mniejszych salach.