"Szymon Hołownia po raz pierwszy znajduje się na czele rankingu zaufania, osiągając 49 proc. pozytywnych wskazań (25,4 proc. ufa mu zdecydowanie, 23,6 proc. raczej). To wynik zbliżony do rekordowego w historii pomiarów IBRiS dla Onetu - 52,3 proc., który we wrześniu 2020 r. osiągnął Andrzej Duda.

Od wyborów parlamentarnych zaufanie do Szymona Hołowni wzrosło o 22,6 pkt proc., a od poprzedniego sondażu o 4 pkt proc.

Równocześnie do 38,7 proc. wzrosła liczba osób, które deklarują brak zaufania do lidera Polski 2050. To przyrost o 8,3 pkt proc. Neutralnie ocenia go 11,7 proc. ankietowanych (spadek o 11,6 pkt proc.).

Sondaż zaufania. Liderzy PO na podium

Na drugim miejscu w sondażu znalazł się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Łącznie ufa mu 47 proc. badanych - 32,8 proc. "zdecydowanie", a 14,2 proc. "raczej". Także ten polityk odnotował wzrost liczby osób, które ma o nim negatywną opinię. Rafałowi Trzaskowskiemu nie ufa 41,1 proc. osób (wzrost o 6,3 pkt proc.), neutralne zdanie ma o nim 11,3 proc.

Na trzecim miejscu rankingu znalazł się Donald Tusk. Zaufanie do lidera Koalicji Obywatelskiej i kandydata nowej koalicji parlamentarnej na premiera deklaruje 43 proc. badanych (29,7 proc. zdecydowanie, 13,3 proc. raczej). To więcej o 2,4 pkt proc. w porównaniu do ubiegłego miesiąca. Negatywne uczucia wzbudza u 45,6 proc. osób (spadek o 3,6 pkt proc.), a neutralnie wypowiada się o nim 11,3 proc. ankietowanych (wzrost o 1,2 pkt).

Najgorszy wynik A. Dudy od ośmiu lat

Za podium znalazł się lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, który cieszy się zaufaniem 42,3 proc. badanych. Od października ufa mu o 1,9 proc. osób więcej. Liczba badanych, którzy nie ufają politykowi, spadła o 3,6 pkt proc. do 42,2 proc.



Niespodzianką badania jest wynik prezydenta Andrzeja Dudy, który po raz pierwszy od 8 lat znalazł się poza trójką najbardziej zaufanych polityków.



"W najnowszym badaniu osiąga 39 proc. pozytywnych wskazań. To spadek o 2,5 pkt proc. Brak zaufania do polityka deklaruje 52,5 proc. osób (wzrost o 6 pkt proc.), a neutralne zdanie ma o nim 8,4 proc. uczestników sondażu (spadek o 3,5 pkt proc.)" - czytamy.

Za prezydentem znalazł się premier Mateusz Morawiecki. Zaufanie do polityka Prawa i Sprawiedliwości zadeklarowało 33,7 proc.

Z. Ziobro politykiem o najmniejszym zaufaniu

Najmniejsze zaufanie wśród polityków, o których pytano w badaniu, budzi były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Lider Suwerennej Polski został oceniony pozytywnie przez 16,3 proc. ankietowanych. Zbigniew Ziobro uzyskał też najwięcej reakcji negatywnych, nie ufa mu 72,7 proc.



Kolejnymi politykami, którym nie ufają wyborcy, są Jarosław Kaczyński (66 proc.) i Krzysztof Bosak (64,2 proc.)

