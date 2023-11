Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) zapytało Polaków o stosunek do polityków. Badani mieli wskazać w pięciostopniowej skali, czy politycy swoim zachowaniem, tym co mówią lub do czego dążą budzą mniejsze lub większe zaufanie.

Według wyników sondażu, marszałek Sejmu Szymon Hołownia zanotował gwałtowny wzrost poparcia i spadek nieufności. Liderowi Polski2050 ufa 52 proc. ankietowanych, nieufność budzi wśród 27 proc., a obojętny stosunek wobec nowego marszałka deklaruje 14 proc. Polaków. To wzrost zaufania o 12 p.p. oraz spadek nieufności o 8 p.p, względem poprzedniego badania.

Marszałek Sejmu znajduje się na szczycie rankingu zaufania wśród Polaków i przegania tym samym Prezydenta RP, liderów pozostałych partii opozycyjnych oraz ustępującego premiera Mateusza Morawieckiego.

Sondaż zaufania Polaków. Szymon Hołownia liderem

Drugie miejsce w rankingu zaufania zajął Andrzej Duda, któremu ufa 51 proc. ankietowanych. Wobec Prezydenta RP 38 proc. Polaków deklaruje nieufność, a obojętny stosunek ma 9 proc.

Podium zamyka Władysław Kosiniak-Kamysz, cieszący się ufnością 48 proc. ankietowanych. Prezesowi Polskiego Stronnictwa Ludowego nie ufa 21 proc., a obojętność wykazuje 16 proc.

Po wyborach największym zaufaniem Polaków cieszą się: Sz. Hołownia (52% deklaracji), prezydent A. Duda (51%) oraz W. Kosiniak-Kamysz (48%). pic.twitter.com/gbuejSK6IC — CBOS (@CBOS_Info) November 29, 2023

Poza podium znalazły się główne twarze Platformy Obywatelskiej. Rafał Trzaskowski cieszy się czwartym największym zaufaniem Polaków z wynikiem 45 proc. Prezydentowi Warszawy nie ufa 37 proc. badanych, a obojętny stosunek wykazuje 11 proc. Na piątym miejscu rankingu znalazł się Donald Tusk, cieszący się wynikiem 40 proc. zaufania. Były premier budzi nieufność 46 proc. badanych, a obojętność odczuwa 9 proc.

Zaufanie do polityków. Parlamentarzyści PO i PiS poza podium

Na szóstym miejscu zestawienia znalazł się ustępujący premier Mateusz Morawiecki, któremu ufa 40 proc. obywateli. Nieufność wobec polityka Prawa i Sprawiedliwości wskazało 51 proc., a obojętny stosunek 6 proc. ankietowanych.

Na kolejnych miejscach zaufania znaleźli się Mariusz Błaszczak, Elżbieta Witek, Jarosław Kaczyński oraz Zbigniew Ziobro. Była marszałek Sejmu jest jedyną kobietą przedstawioną w ankiecie.

W pierwszej dziesiątce rankingu nie znalazł się m.in. żaden polityk Lewicy. Przewodniczący frakcji SLD w Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty zdobył 11. miejsce wśród zaufania Polaków, a liderzy Adrian Zandberg, Magdalena Biejat i Robert Biedroń nie zostali ujęci w wynikach badania.

Ostatnie miejsce w badaniu zajął jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen. Zaufanie wobec polityka wskazało 18 proc. ankietowanych, nieufność zadeklarowało 38 proc., a obojętny stosunek 10 proc.

Sondaż CBOS. Jeden z liderów zdeklasował pozostałych

Badanie zrealizowano w dniach od 3 do 16 listopada 2023 roku na próbie liczącej 1072 osoby. Każdy korespondent mógł wybrać metodę odpowiedzi na pytania: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po konsultacji z ankieterem (metoda CATI) lub samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (metoda CAWI).

Najwięcej respondentów wybrało metodę CAPI - 59,9 proc. Metodę CATI wskazało 24,2 proc., a CAWI 16 proc.