Na tegoroczny synod zaproszony został 19-letni Wyatt Olivas, który jest katechetą i studentem w stanie Wyoming w USA. Po intensywnych czterech tygodniach pracy w Rzymie nastolatek wróci pod koniec miesiąca do Stanów Zjednoczonych.

Podróż do USA zajmie ok. 13 godzin, a w ostatnim tygodniu października Olivas powinien zjawić się na zajęciach i wykładach. Mając na uwadze wielogodzinną podróż do domu i doliczając kolejne godziny spędzone w trasie na uczelnię, 19-latek postanowił odpocząć i zrobić sobie kilkudniową przerwę od obowiązków studenckich.

Jednak, aby nieobecności na wykładach czy zajęciach nie przyniosły negatywnych konsekwencji, potrzebował usprawiedliwienia. Postanowił napisać je osobiście.

W usprawiedliwieniu student napisał, że był integralną częścią synodu, gdzie wraz z innymi pilnie pracował przyczyniając się do tak ważnego wydarzenia w Kościele. Podkreślił, że jego wysiłki zostały docenione, a organizatorzy są mu wdzięczni za poświęcenie i ciężką pracę. W dokumencie był także zapis mówiący o tym, że Olivas zasługuje na przerwę od zajęć, aby nabrać energii i wrócić pełnym skupienia, dlatego uprasza się o zwolnienie go na krótki czas z zajęć.

Usprawiedliwienie nieobecności podpisał papież

Jednak, aby usprawiedliwienie było ważne potrzebny był podpis. 19-latek uznał, że najbardziej kompetentną osobą w tej kwestii będzie papież, dlatego właśnie do niego zwrócił się z prośbą o podpisanie dokumentu. Podczas przerwy w kongregacjach generalnych wręczył Franciszkowi pismo, a ten z uśmiechem złożył na nim swój podpis.

- To prawda, jesteś ważny - powiedział papież przekazując 19-latkowi usprawiedliwienie.