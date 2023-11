Zachodnie samoloty dla Ukrainy. Rosja przygotowuje odpowiedź

Według ministra spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeby pierwsze samoloty bojowe F-16 mogą zostać przekazane Kijowowi już w pierwszej połowie przyszłego roku. Ukraińscy piloci szkolą się w USA, a Pentagon zapowiedział dostarczenie części zamiennych do państw, które zdecydowały się oddać swoje maszyny na użytek ukraińskich sił powietrznych.

Jeden z najcenniejszych samolotów przy linii frontu. "Rosjanie podejmują ryzyko"

Tymczasem strona rosyjska wzmacnia swój system wykrywania samolotów bojowych w przestrzeni powietrznej. Brytyjski wywiad przekazał w codziennej aktualizacji wywiadowczej, że Rosja prawdopodobnie po raz pierwszy zaczęła używać samolotu wczesnego ostrzegania i kontroli powietrznej A-50 Szmiel (w kodzie NATO Mainstay D) przy linii frontu. Maszyna ma być wsparciem dla naziemnego systemu obrony powietrznej dalekiego zasięgu SA-21.

"Okupanci mogą podjąć duże ryzyko i przenieść jeden z najcenniejszych samolotów bliżej linii frontu" - skomentowała krok rosyjskich sił powietrznych agencja Unian.

A-50 będzie wsparciem dla radarów naziemnych SA-21. Radar zamontowany na samolocie ma większe zdolności rozpoznania. Dzięki osiąganej wysokości może "widzieć" dalej wokół krzywizny Ziemi. Samoloty wczesnego ostrzegania są też integrowane z przeciwlotniczymi systemami rakietowymi S-400.

"Rosja prawdopodobnie przyspieszyła integrację A-50 i SA-21 - częściowo dlatego, że jest zaniepokojona perspektywą rozmieszczenia przez Ukrainę samolotów bojowych dostarczonych przez Zachód. Istnieje realna możliwość, że Rosja zaakceptuje większe ryzyko, wysyłając A-50 bliżej linii frontu, aby skutecznie wypełniały swoją nową rolę" - podkreślono.

Ukraińscy piloci szkolą się na F-16. USA wyślą części zamienne

Agencja Unian, powołując się na komunikat Pentagonu, podała, że ukraińscy piloci rozpoczęli w USA i Europie szkolenia na samolotach F-16.

Amerykanie podkreślają, że ​​wsparcie nie zakończy się wraz z dostawą F-16 do Ukrainy. "Będą potrzebować części zamiennych do normalnej eksploatacji samolotu. Choć same samoloty przekazują do Ukrainy kraje europejskie (Holandia, Dania i Norwegia), to USA są gotowe podjąć dostawę części zamiennych" - czytamy.